AVentures Capital инвестирует $500 000 в медицинский проект Bookimed - Горячие новости | MMGP
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AVentures Capital инвестирует $500 000 в медицинский проект Bookimed

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AVentures Capital инвестирует $500 000 в медицинский проект Bookimed

AVentures Capital инвестирует $0,5 млн. в медицинский проект Bookimed - сервис по подбору медицинских решений для лечения.

AVentures Capital, венчурный фонд, инвестирующий в инновационные компании на ранних стадиях, объявил о новой сделке – инвестиции в Bookimed. Сумма раунда инвестиций составила 500 тыс. долл. Bookimed — глобальный сервис по подбору лучших медицинских решений и организации лечения для людей по всему миру. С момента появления идеи сервиса в 2013 году, услугами компании уже воспользовались более 80 тыс. клиентов.

На сегодняшний день Bookimed является лидером подобных услуг на территории СНГ, и ставит цель занять лидирующую позицию на мировом уровне. Центральный офис и основная часть команды из 70 человек находится в Киеве. В штат компании также входит 32 врача (с высшим медицинским образованием), что гарантирует клиентам квалифицированную экспертизу.

Евгений Козлов, со-основатель Bookimed: «Мы уже подключили более 260 ведущих клиник из 26 стран мира. Это передовые центры медицины, которые предлагают пациентам самые современные методы лечения. Теперь наша цель - максимально диджитализировать процесс подбора лучших медицинских решений. Сейчас над этим работают 32 доктора и небольшая команда разработки. В первую очередь инвестиции пойдут на усиление R&D, модернизацию платформы в сторону лучших рекомендаций для пациентов с учетом специфики их заболевания, рекомендованных методов лечения, сервисных особенностей клиник и регионов, куда мы направляем пациентов».

Спецификой работы Bookimed является ведение пациентов с тяжелыми заболеваниями в направлениях онкологии, нейрохирургии, ортопедии и педиатрии. Это является отличительной особенностью сервиса, так как большинство конкурентов нацеленные на эстетическую хирургию и стоматологию и не предоставляют полную медицинскую поддержку пациента.

Юлия Сычикова, Associate фонда AVentures Capital: «Мы стали первым инвестором в компанию Bookimed, что характерно для нашего Фонда. Данный проект решает очень важную проблему не только лечения пациентов, но и в принципе повышения уровня медосознанности. У Bookimed глобальный ориентир: в топ-5 регионов, жители которых пользуются сервисом, входят страны СНГ, Восточная Европа, Великобритания и США».

AVentures Capital, венчурный фонд, основанный в 2012 году, осуществляет инвестиции проекты на ранних этапах, ориентирован на сотрудничество с глобальными компаниями, имеющими R&D в Украине и странах Центральной Восточной Европы. Фонд фокусируется на инвестициях в IT, включая такие области как программное обеспечение, электронная коммерция, облачные сервисы, мобильные технологии, IoT и другие. Портфель AVentures Capital насчитывает более 10 компаний, в числе которых Augmented Pixels, nuPSYS, Petcube, SpinBackup, StarWind, Rallyware, VOX, TeamFusion и другие.

Bookimed — независимый сервис поиска медицинских решений по всему миру. Компания организовывает диагностику, лечение, реабилитацию и эстетические процедуры в 26 странах и 260 клиниках. В основе сервиса лежит подбор лучшего индивидуального медицинского решения по необходимым критериям . Мы берем на себя заботы по организации лечения и сопровождаем пациентов на всех этапах — от обращения на сайте до возвращения домой.

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