У украинских банков станет больше свободных средств в гривне - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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У украинских банков станет больше свободных средств в гривне

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У украинских банков станет больше свободных средств в гривне

НБУ расширяет для украинских банков возможности по управлению ликвидностью. Правление Национального банка Украины решило уменьшить объем обязательных резервов, который банки должны хранить на корсчету в центральном банке ежедневно на начало операционного дня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее каждый банк должен был держать на корсчету в НБУ на начало каждого дня 40% от суммы средств, подлежащей обязательному резервированию и хранению в период удержания. Согласно решению Правления, этот показатель будет снижен до 0%.

Соответственно, отменяется норма о разрешенном количестве случаев несоблюдения банками ежедневных остатков обязательных резервов на корсчету в течение трех периодов удержания подряд. Период удержания обязательных резервов остался с 11 числа текущего и до 10 числа следующего месяца.

В дальнейшем, банки при выполнении требований обязательных резервов будут обязаны соблюдать установленный норматив обязательного резервирования только в среднем за соответствующий период содержания. Нормативы обязательного резервирования по-прежнему составляют 6,5 — для депозитов юридических и физических лиц в национальной и иностранной валютах по требованию, а также средств на текущих счетах, и 3,0 — для срочных депозитов юридических и физических лиц в национальной и иностранных валютах.

Такое решение позволит банкам оперативно распоряжаться дополнительными ликвидными средствами. Эта гибкость банков, в свою очередь, будет способствовать более активному развитию межбанковского денежно-кредитного рынка Украины.

Соответствующие изменения утверждены решением Правления НБУ от 23 ноября 2017 года № 752-рш и вступают в силу с 25 декабря 2017 года.

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