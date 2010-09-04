Начался официальный запуск Apple Pay Cash - Новости платежных систем | MMGP
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Начался официальный запуск Apple Pay Cash

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Начался официальный запуск Apple Pay Cash

Возможность воспользоваться сервисом уже есть у пользователей iPhone в США. Запуск Apple Pay Cash официально начался в США. Теперь у пользователей iOS появилась возможность отправлять друг другу платежи непосредственно через iMessage. Обновление становится постепенно доступным для тех, кто загрузил версию iOS 11.2, представленную 2 дня назад.

Напомним, услуга позволяет передавать деньги друзьям и родственникам в сообщении или используя Siri. Деньги снимаются с кредитной или дебетовой карты отправителя, привязанной к Apple Wallet. Когда средства доходят получателю, они отображаются в виде карты Apple Pay Cash — это своего рода виртуальная подарочная карта, также хранящаяся в Apple Wallet.

Эти деньги затем могут быть переведены на банковский счет, либо и дальше храниться на устройстве в качестве подарочной карты. Потратить их можно в любом месте, где принимают Apple Pay. Возможность проводить такие платежи непосредственно в iMessage — это и дополнительное удобство для пользователя, и способ удержать аудиторию в экосистеме iMessage.

Запуск в Штатах все еще продолжается. О сроках международной экспансии в компании пока не сообщают.

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новости, платежная система
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