Соцсеть для платежей: Samsung рассказал о новых планах - Новости платежных систем | MMGP

Есть соцсети для публикации фото, чекинов и профессиональных навыков. Но куда выкладывать информацию о своих покупках?
Пользователи мобильного кошелька Samsung Pay вскоре смогут не только просматривать список своих транзакций. Но и делиться ими в социальной сети Facebook, Twitter и других. Соответствующий патент был найден в базе данных KIPRIS.
В компании эту опцию — Samsung Pay Story — называют системой обмена опытом во время шопинга. Она будет доступна уже в следующем обновлении мобильного кошелька.
Покупатели смогут выбрать, какой именно информацией они хотят поделиться в своем профиле — добавить цену купленного товара, его фото или отзыв о продавце.
Первыми, кто воспользуется этой опцией, станут мировые знаменитости. Таким образом компания Samsung планирует популяризировать кошелек в социальных сетях.
В долгосрочных планах Samsung превратить Pay Story в социальную сеть, где пользователи смогут искать ближайшие магазины, которые принимают оплату смартфоном, просматривать рейтинги продавцов и отзывы.
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