Как оформить Bitcoin кредит? - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Как оформить Bitcoin кредит? взять кредит в Биткоинах! Как и где оформляется этот займ? Имеет ли он подводные камни?



Сильные и слабые стороны Bitcoin



Когда появляется желание оформить ссуду в какой-нибудь валюте, необходимо поинтересоваться её недостатками и сильными сторонами.

К преимуществам Биткоина относится:



· Самостоятельность



Система лидирующей криптовалюты никогда не замораживает счета своих клиентов и никому не выдает санкции. Работая с этой платежкой, можно не беспокоиться о том, что в один прекрасный день ваш кошелек будет заблокирован без права восстановления.



· Анонимность



Оперируя Биткоин переводами, можете не опасаться за свою конфиденциальность. Все действия клиентов системы касаются исключительно их одних. Повлиять на них извне невозможно.



· Комиссионный процент



За обработку цифровых переводов не оплачивается фиксированный процент вознаграждения. Клиенты выбирают сумму комиссии по своему усмотрению. Просто надо взять на заметку тот факт, что чем ниже будет размер вознаграждения, тем дольше этот перевод будет обрабатываться во времени.



Стандартное комиссионное вознаграждение за обработку транзакций отсутствует. Оно выбирается добровольно, эту сумму клиент определяет самостоятельно. Однако стоит учесть, что чем больший % вознаграждения, тем быстрее произойдёт обработка перевода. Нулевой комиссионный взнос, скорее всего, достаточно сильно увеличит сроки.



Слабые стороны Bitcoin



· Лимит



С первых дней появления цифровой монеты было известно, что всего будет добыто21 000 000 криптомонет. Поэтому Биткоин в кредит онлайн никто и никогда не выдаст на такую сумму.



· Отсутствие гарантий



С одной стороны все переводы надежно защищены системой. Просто так проникнуть в нее ради кражи не получится. Но в то же время, если вы отправите деньги мошеннику, а последний начнет морозиться, то вам некому будет пожаловаться на него. Это своеобразная награда за децентрализацию, отсутствие заморозок и блокировок да анонимность.



Где выдаются Bitcoin займы?



Непосредственно в криптовалютной системе не предусмотрена выдача кредитов. Но так пользователи часто прибегают к онлайн займам в наши дни, для их удобства были созданы специализированные сервисы – кредитные платформы.









На этих ресурсах у ростовщиков занимают деньги в желанной криптовалюте для организации своего бизнеса и для всевозможных спекуляций. Заниматься выдачей ссуд могут как частные лица, так и целая группа пользователей. С целью минимизации рисков на этих платформах предусмотрено формирование перечня лучших заемщиков и ростовщиков, их уровень надежности и репутации.



Самые знаменитые кредитные платформы



· BTCJam



Сравнительно молодой ресурс, где можно взять кредит в Биткоинах. Понятный и удобный интерфейс оснащен всевозможными подсказками и возможностью выбора удобного языка. На BTCJam всё напрямую зависит от репутации участников сделки. Для получения минимального рейтинга доверия, нужно указать следующую информацию:



· Свои инициалы;

· Место проживания;

· Сумму оклада или уровень онлайн прибыли.



Повышается рейтинг также за следующие действия:



· Указывание ссылки на свою страницу в любой соц.сети;

· Привязка к аккаунту электронного ящика, пластиковой карты и актуального номера мобильного телефона;

· Прохождение верификации.



· Loanbase



Англоязычная платформа с переводчиком позволяет быстро разобраться во всём и оформить кредит в Биткоинах. Перед началом эксплуатации ресурса, необходимо пройти стандартную форму регистрации с верификацией.



Здесь ростовщики выдают Биткоин в кредит онлайн под 6-10%. Точный размер процента срок и сумма займа оговаривается в индивидуальном порядке. На все эти моменты влияет репутация клиента.



· Bitlendingclub



Сразу после прохождения регистрации с верификацией новому клиенту открываются все возможности платформы.



Здесь пользователи совершают финансовые операции без всяких посредников, так как они 100% доверяют системной защите. Для получения займа, необходимо правильно заполнять колонки. Чтобы процесс подтверждения информации не вызывал никаких трудностей, рассмотрим более детально каждый подпункт.



ID: здесь указывается серия и номер водительских прав или паспорта и загружается скан этого документа.



Income: в этой графе по желанию указывается ежемесячная сумма прибыли.



Adress: после внесения информации о прописке и фактическом месте проживания прикрепляете скан любого документа с указанием ваших инициалов и адреса прописки.



Email: почтовый ящик необходимо указать для того, чтобы получить письмо с ссылкой для подтверждения верификации. В случае прохождения верификации в личном кабинете появится надпись «Approved» (Подтверждён).



Мобильный телефон: свой телефон необходимо привязывать к аккаунту, чтобы иметь возможность попасть в свой аккаунт в экстренной ситуации. Тогда на ваш номер будет отправлено смс-сообщение с уникальным, одноразовым кодом. Всего лишь 1 аккаунт можно привязать к конкретному номеру мобильного.



Алгоритм оформления криптозайма на Bitlendingclub



Биткоин в кредит онлайн выдается на платформе двумя способами. Первый – клиент напрямую при помощи личной переписки связывается с понравившимся ростовщиком и договаривается о сделке. Второй – подается заявление на оформление кредита на общее рассмотрение. Его видят все ростовщики. Надо запастись терпением и ждать отклика одного из них.



Новым клиентам Bitlendingclub лучше отдавать предпочтение второму способу, потому что первый может не принести ожидаемого результата. В этом случае гарантией для ростовщика является личная информация пользователя. Система открывает кредитору конфиденциальную информацию о заёмщике. Если клиент платформы уже брал кредит, и у него возникли проблемы с возвращением, очередной ростовщик будет об этом знать. Сотрудничать с таким клиентом или нет, кредитор будет решать в индивидуальном порядке.



За 10-20 дней до полного погашения долга клиенту отправляются напоминания от ростовщика и самой платформы. В случае не возвращения займа кредитор получает полностью весь пакет данных о должнике для подачи заявления в суд.



В завершение



Кредит в Биткоинах – кошерное удовольствие, учитывая сегодняшний стремительный рост стоимости монеты. Вам виднее, необходим вам этот займ или нет. Только перед его оформлением еще раз хорошенько подумайте о том, сможете вы его вернуть или нет?







------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Развитие финансовой экономики продвигается семимильными шагами. Кто бы мог подумать лет 5 назад, что появится возможность не просто использовать микрозаймы для переживания безденежного периода до следующей получки или оформления дорогостоящей покупки в кредит да получения наличных на всякие непредвиденные ситуации, но также! Как и где оформляется этот займ? Имеет ли он подводные камни?Когда появляется желание оформить ссуду в какой-нибудь валюте, необходимо поинтересоваться её недостатками и сильными сторонами.К преимуществам Биткоина относится:Система лидирующей криптовалюты никогда не замораживает счета своих клиентов и никому не выдает санкции. Работая с этой платежкой, можно не беспокоиться о том, что в один прекрасный день ваш кошелек будет заблокирован без права восстановления.Оперируя Биткоин переводами, можете не опасаться за свою конфиденциальность. Все действия клиентов системы касаются исключительно их одних. Повлиять на них извне невозможно.За обработку цифровых переводов не оплачивается фиксированный процент вознаграждения. Клиенты выбирают сумму комиссии по своему усмотрению. Просто надо взять на заметку тот факт, что чем ниже будет размер вознаграждения, тем дольше этот перевод будет обрабатываться во времени.Стандартное комиссионное вознаграждение за обработку транзакций отсутствует. Оно выбирается добровольно, эту сумму клиент определяет самостоятельно. Однако стоит учесть, что чем больший % вознаграждения, тем быстрее произойдёт обработка перевода. Нулевой комиссионный взнос, скорее всего, достаточно сильно увеличит сроки.С первых дней появления цифровой монеты было известно, что всего будет добыто21 000 000 криптомонет. Поэтомуникто и никогда не выдаст на такую сумму.С одной стороны все переводы надежно защищены системой. Просто так проникнуть в нее ради кражи не получится. Но в то же время, если вы отправите деньги мошеннику, а последний начнет морозиться, то вам некому будет пожаловаться на него. Это своеобразная награда за децентрализацию, отсутствие заморозок и блокировок да анонимность.Непосредственно в криптовалютной системе не предусмотрена выдача кредитов. Но так пользователи часто прибегают к онлайн займам в наши дни, для их удобства были созданы специализированные сервисы – кредитные платформы.На этих ресурсах у ростовщиков занимают деньги в желанной криптовалюте для организации своего бизнеса и для всевозможных спекуляций. Заниматься выдачей ссуд могут как частные лица, так и целая группа пользователей. С целью минимизации рисков на этих платформах предусмотрено формирование перечня лучших заемщиков и ростовщиков, их уровень надежности и репутации.Сравнительно молодой ресурс, где можно. Понятный и удобный интерфейс оснащен всевозможными подсказками и возможностью выбора удобного языка. На BTCJam всё напрямую зависит от репутации участников сделки. Для получения минимального рейтинга доверия, нужно указать следующую информацию:· Свои инициалы;· Место проживания;· Сумму оклада или уровень онлайн прибыли.Повышается рейтинг также за следующие действия:· Указывание ссылки на свою страницу в любой соц.сети;· Привязка к аккаунту электронного ящика, пластиковой карты и актуального номера мобильного телефона;· Прохождение верификации.Англоязычная платформа с переводчиком позволяет быстро разобраться во всём и оформить. Перед началом эксплуатации ресурса, необходимо пройти стандартную форму регистрации с верификацией.Здесь ростовщики выдаютпод 6-10%. Точный размер процента срок и сумма займа оговаривается в индивидуальном порядке. На все эти моменты влияет репутация клиента.Сразу после прохождения регистрации с верификацией новому клиенту открываются все возможности платформы.Здесь пользователи совершают финансовые операции без всяких посредников, так как они 100% доверяют системной защите. Для получения займа, необходимо правильно заполнять колонки. Чтобы процесс подтверждения информации не вызывал никаких трудностей, рассмотрим более детально каждый подпункт.здесь указывается серия и номер водительских прав или паспорта и загружается скан этого документа.в этой графе по желанию указывается ежемесячная сумма прибыли.после внесения информации о прописке и фактическом месте проживания прикрепляете скан любого документа с указанием ваших инициалов и адреса прописки.почтовый ящик необходимо указать для того, чтобы получить письмо с ссылкой для подтверждения верификации. В случае прохождения верификации в личном кабинете появится надпись «Approved» (Подтверждён).свой телефон необходимо привязывать к аккаунту, чтобы иметь возможность попасть в свой аккаунт в экстренной ситуации. Тогда на ваш номер будет отправлено смс-сообщение с уникальным, одноразовым кодом. Всего лишь 1 аккаунт можно привязать к конкретному номеру мобильного.выдается на платформе двумя способами. Первый – клиент напрямую при помощи личной переписки связывается с понравившимся ростовщиком и договаривается о сделке. Второй – подается заявление на оформление кредита на общее рассмотрение. Его видят все ростовщики. Надо запастись терпением и ждать отклика одного из них.Новым клиентам Bitlendingclub лучше отдавать предпочтение второму способу, потому что первый может не принести ожидаемого результата. В этом случае гарантией для ростовщика является личная информация пользователя. Система открывает кредитору конфиденциальную информацию о заёмщике. Если клиент платформы уже брал кредит, и у него возникли проблемы с возвращением, очередной ростовщик будет об этом знать. Сотрудничать с таким клиентом или нет, кредитор будет решать в индивидуальном порядке.За 10-20 дней до полного погашения долга клиенту отправляются напоминания от ростовщика и самой платформы. В случае не возвращения займа кредитор получает полностью весь пакет данных о должнике для подачи заявления в суд.– кошерное удовольствие, учитывая сегодняшний стремительный рост стоимости монеты. Вам виднее, необходим вам этот займ или нет. Только перед его оформлением еще раз хорошенько подумайте о том, сможете вы его вернуть или нет?------------------------

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥

ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ

Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$ __________________