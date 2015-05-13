Эксперт Йельского университета: Биткоин - это «опасный спекулятивный пузырь» - Новости криптовалют | MMGP
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Эксперт Йельского университета: Биткоин - это «опасный спекулятивный пузырь»

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Эксперт Йельского университета: Биткоин - это «опасный спекулятивный пузырь»

Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета утверждает, что биткоин является «опасным спекулятивным пузырем»


Биткоин практически ежедневно обновляет свой исторический максимум. Сегодня криптовалюта достигла $12 000 на криптобиржах Bitfinex и GDAX, в результате чего капитализация приблизилась к отметке $199 млрд. Однако, несмотря на впечатляющие цифры, это не мешало многим утверждать, что ведущая валюта находится в пузыре.
Это самый опасный спекулятивный пузырь, с какой стороны не посмотри. Биткоин словно полет воображения. Я никогда прежде не видел такого высокого показателя. Биткоин - это самая опасная фигура из всех, что я видел за свою жизнь, - заявил Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета (Частный университет в Нью-Хейвене, Коннектикут).
В этому году биткоин вырос более чем на 1000%, что частично обусловлено сильным интересом азиатских инвесторов. Это также было вызвано новостями о том, что Cboe и CME Group начнут торговать фьючерсами на биткойн уже в этом месяце. Cboe запустит 10 декабря, а CME Group после 18-го.

Однако, несмотря на это, Роуч считает, что фьючерсы не делают биткоин безопасным для инвестиций, добавив, что «как и все остальные пузыри, он когда-то лопнет».

Роуч добавил:
Цифровые валюты потерпят крах, и последние инвесторры пострадают больше всех, я не сомневаюсь.
__________________
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Метки
биткоин, криптовалюта
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