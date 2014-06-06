Фьючерсы Bitcoin - скоро запуск, что ждем? - Bitcoin | MMGP

ГераЯ Мастер

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Фьючерсы Bitcoin - скоро запуск, что ждем?

Курс биткоин вырос с начала 2017 года с 936USD до 11750USD на момент написания статьи. Впечатляющий рост огорошил весь мир, началась криптовалютная лихорадка. И сейчас все топовые криптовалюты растут как на дрожжах следом за Bitcoin – спрос зашкаливает. Хочется обсудить одну из самых горячих тем, что сейчас обсуждается в криптовалютном мире: запуск фьючерсов на Bitcoin начиная (предположительно) с 18 декабря. Чем это так интересно, почему на этой новости так растет курс Bitcoin и чего стоит ожидать в дальнейшем, именно эти вопросы, думаю, интересуют многих. Итак, подробнее остановимся на их рассмотрении.



Суть новости, что так обсуждают



Для тех, кто еще не в курсе: согласно новости с официального сайта http://www.cftc.gov/ от 01.12.2017г., Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) и CBOE Futures Exchange (CFE) могут теперь ввести торговлю на фьючерсы Bitcoin, а также бирже Cantor Exchange (Cantor) CFTC разрешила ввести торговлю Bitcoin с помощью бинарных опционов, после того как регулятор внял убеждениям, что данный инструмент может соответствовать всем стандартам. Если ранее условия и дата запуска были очень обтекаемыми, то на данный момент условия контрактов уже согласованы между биржами и регулятором и на данный момент идет подготовительная работа, ориентировочный запуск новых услуг предполагаются на 18 декабря 2017 года. И все криптовалютные инвесторы и спекулянты ждут этого события с нетерпением.



Пример, как будет работать фьючерс Bitcoin



Фьючерсы - это деривативы, что собой представляет официальный договор между двумя сторонами о стоимости актива в будущем, когда одна сторона обязуется купить актив по определенной цене в будущем. Фьючерсами можно торговать пока действует срок действия договора, а потом его держатель должен выкупить актив по заложенной в договор цене. В скором времени Bitcoin войдет в биржевую торговлю как один из инструментов подобной торговли. При этом, как правило, гарантия может быть всего около 15% от суммы заключенного контракта и таким образом участник договора при минимальных вложениях может неплохо заработать. Риск конечно огромен, что участник сделки неверно спрогнозирует цену актива и не сможет отбить вложенное в покупку, но деривативы всегда считались рисковыми инвестициями, а их исполнение всегда контролировалось законом тщательно.



Конечно, лучше всего рассмотреть на примере, чтоб было понятно тем, кто еще не сталкивался с фьючерсами, чтоб понять схему:



допустим, Bitcoin стоит 10000USD на данный момент, вы заключаете 10 сделок о покупке Bitcoin через 2 месяца по цене 11000USD. С обеспечением 10%, то есть сумма гарантийного обеспечения будет составлять 11000USD. Таким образом, вы заключили сделку купить 10BTC по цене 11000USD, когда контракт закончится.



1)Если цена вырастает до значение 11000 за 1 BTC в течение этих 2-х месяцев и вы можете продать свои 10 фьючерсных контрактов, то сразу получить прибыль в карман 10000 долларов, то есть плюсом по 1000USD за каждую сделку (минус расходы на оформления и комиссии). Или оставить их до конца срока, если считаете, что цена еще выше пойдет и заработать еще больше.



2)В случае если цена не дойдет до установленной цены, то ваши сделки закроются автоматически по истечению срока, по той цене что будет на данный момент на рынке. Но вы со своего кармана будете оплачивать разницу между ценой 10000USD и рыночной из своего обеспечения, то есть рискуете его потерять, но и не потеряете больше него точно.



Торговать контрактами такого рода можно в течение всего срока действия сделки, и зарабатывать можно как на росте актива, так и на его падении, так как есть и покупатели и продавцы на рынке, все зависит от того какая цена Bitcoin во фьючерсном контракте и какая его цена на рынке. Но торговля на бирже CME больше для тех, кто владеет приличным капиталом, например порог для торговли Bitcoin будет установлен на уровне 5BTC, а это на данный момент 58000USD. Пока мало что известно о том, сколько контрактов можно будет заключать минимально. Но думаю информация скоро уже появится в сети. Но что касается гарантийного обеспечения этот процент будет составлять 35% (внушительно однако, но считается, что подобная мера для снижения рисков). Расчет фьючерса будет осуществляться согласно ставке CME CF Bitcoin Reference Rate (по данным платформ Bitstamp, Kraken, GDAX, itBit).



Чего ждать?





Чего все-таки ждать после введения торговли фьючерсами на Bitcoin и почему это важно? Наверное, это и есть самый главный вопрос.



Если посмотреть со стороны, то на данный момент видится только выгода для всего криптовалютного мира:



1) Регуляция со стороны CFTC, по крайней мере со стороны фьючерсных контрактов, придаст большей законности торговле криптовалютой, грубо говоря это признание в правовой и финансовой системе Bitcoin как законного инструмента для торговли.

2) Фьючерсы могут иметь больше спроса среди крупных игроков, так как уже узаконенные сделки будут понятны по условиям, как для продавцов, так и покупателей.

3) Количество пользователей Bitcoin таким образом вырастет, что в свою очередь должно снизить уровень волатильности, за счет притока игроков, а также уменьшить влияние на цен крупных держателей монет.

4) Фьючерс на Bitcoin может стать одним из самых торгуемых активов в перспективе и в свою очередь со временем сможет открыть окно в мир фьючерсам на другие криптовалюты.

5) Гарантии могут повысить уровень доверия как инвестиционному инструменту, а, следовательно, будет расти и спрос на сам актив, повышая ликвидность рынка.



Все эти положительные моменты для Bitcoin, с учетом ограниченности ресурса, ограниченности добычи могут только способствовать повышению цены на данную криптовалюту в будущем. Уже несмотря на то, что новость по цене отыгрывали еще в ноябре, снова с 1 декабря (даже после значительной коррекции) цена снова пошла верх и бьет новые рекорды.

Но стоит учитывать и некоторые негативные моменты - выход Bitcoin на крупный рынок (можно сказать взрослого уровня) это и риски в будущем. Фьючерсы могут влиять на цену по разному как подымать цену, так и способствовать ее падению, так как открываются дополнительные рычаги для манипуляций. Простой пример: крупные трейдеры решат, что цена будет падать и пооткрывают контракты на понижение, что может поспособствовать панике и скоропалительному сбросу цифрового золота и обвала в дальнейшем цены, причем нереально будет контролировать, так как Bitcoin сам по себе и ни от кого не зависит. Цена может и не надолго, но обвалится, что и нужно будет трейдерам. Но в убытке могут остаться инвесторы. А потому следует теперь не только фундамент по криптовалютам изучать, а и что еще твориться на фьючерсных биржах. То есть добавляется еще один рынок для контроля.



Мое мнение, конечно не претендующее за основу, что выход Bitcoin на фьючерсные рынки в целом будет воспринят положительно по всему миру, особенно криптовалютными инвесторами. И скорее всего до Нового года стоит еще наблюдать рост цены или просто отсутствие значительного падения (если не случиться ничего прочего сверхъестественного), но затем после введения торговли на фьючерсы Bitcoin стоит осторожнее, и не ждать, что он будет постоянно расти, скорее наоборот, возможно немного потеряет в стоимости и будет более стабильным в колебаниях. Но как цена отреагирует в точности, конечно, мы точно узнаем по истечении времени. Всем успешных инвестиций!









Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU Курс биткоин вырос с начала 2017 года с 936USD до 11750USD на момент написания статьи. Впечатляющий рост огорошил весь мир, началась криптовалютная лихорадка. И сейчас все топовые криптовалюты растут как на дрожжах следом за Bitcoin – спрос зашкаливает. Хочется обсудить одну из самых горячих тем, что сейчас обсуждается в криптовалютном мире: запуск фьючерсов на Bitcoin начиная (предположительно) с 18 декабря., именно эти вопросы, думаю, интересуют многих. Итак, подробнее остановимся на их рассмотрении.Для тех, кто еще не в курсе:, после того как регулятор внял убеждениям, что данный инструмент может соответствовать всем стандартам. Если ранее условия и дата запуска были очень обтекаемыми, то на данный момент условия контрактов уже согласованы между биржами и регулятором и на данный момент идет подготовительная работа, ориентировочный запуск новых услуг предполагаются на 18 декабря 2017 года. И все криптовалютные инвесторы и спекулянты ждут этого события с нетерпением.Фьючерсами можно торговать пока действует срок действия договора, а потом его держатель должен выкупить актив по заложенной в договор цене. В скором времени Bitcoin войдет в биржевую торговлю как один из инструментов подобной торговли. При этом, как правило, гарантия может быть всего около 15% от суммы заключенного контракта и таким образом участник договора при минимальных вложениях может неплохо заработать. Риск конечно огромен, что участник сделки неверно спрогнозирует цену актива и не сможет отбить вложенное в покупку, но деривативы всегда считались рисковыми инвестициями, а их исполнение всегда контролировалось законом тщательно.допустим, Bitcoin стоит 10000USD на данный момент, вы заключаете 10 сделок о покупке Bitcoin через 2 месяца по цене 11000USD. С обеспечением 10%, то есть сумма гарантийного обеспечения будет составлять 11000USD. Таким образом, вы заключили сделку купить 10BTC по цене 11000USD, когда контракт закончится.1)Если цена вырастает до значение 11000 за 1 BTC в течение этих 2-х месяцев и вы можете продать свои 10 фьючерсных контрактов, то сразу получить прибыль в карман 10000 долларов, то есть плюсом по 1000USD за каждую сделку (минус расходы на оформления и комиссии). Или оставить их до конца срока, если считаете, что цена еще выше пойдет и заработать еще больше.2)В случае если цена не дойдет до установленной цены, то ваши сделки закроются автоматически по истечению срока, по той цене что будет на данный момент на рынке. Но вы со своего кармана будете оплачивать разницу между ценой 10000USD и рыночной из своего обеспечения, то есть рискуете его потерять, но и не потеряете больше него точно.Торговать контрактами такого рода можно в течение всего срока действия сделки, и зарабатывать можно как на росте актива, так и на его падении, так как есть и покупатели и продавцы на рынке, все зависит от того какая цена Bitcoin во фьючерсном контракте и какая его цена на рынке., а это на данный момент 58000USD. Пока мало что известно о том, сколько контрактов можно будет заключать минимально. Но думаю информация скоро уже появится в сети. Но что касается гарантийного обеспечения этот процент будет составлять 35% (внушительно однако, но считается, что подобная мера для снижения рисков). Расчет фьючерса будет осуществляться согласно ставке CME CF Bitcoin Reference Rate (по данным платформ Bitstamp, Kraken, GDAX, itBit).Чего все-таки ждать после введения торговли фьючерсами на Bitcoin и почему это важно? Наверное, это и есть самый главный вопрос.Если посмотреть со стороны, то1)по крайней мере со стороны фьючерсных контрактов, придаст большей законности торговле криптовалютой, грубо говоря это признание в правовой и финансовой системе Bitcoin как законного инструмента для торговли.2), так как уже узаконенные сделки будут понятны по условиям, как для продавцов, так и покупателей.3) Количество пользователей Bitcoin таким образом вырастет, что в свою очередь, за счет притока игроков, а также уменьшить влияние на цен крупных держателей монет.4)в перспективе и в свою очередь со временем сможет открыть окно в мир фьючерсам на другие криптовалюты.5)как инвестиционному инструменту, а, следовательно, будет расти и спрос на сам актив, повышая ликвидность рынка.Все эти положительные моменты для Bitcoin, с учетом ограниченности ресурса, ограниченности добычи могут только способствовать повышению цены на данную криптовалюту в будущем. Уже несмотря на то, что новость по цене отыгрывали еще в ноябре, снова с 1 декабря (даже после значительной коррекции) цена снова пошла верх и бьет новые рекорды.- выход Bitcoin на крупный рынок (можно сказать взрослого уровня) это и риски в будущем. Фьючерсы могут влиять на цену по разному как подымать цену, так и способствовать ее падению, так как открываются дополнительные рычаги для манипуляций. Простой пример: крупные трейдеры решат, что цена будет падать и пооткрывают контракты на понижение, что может поспособствовать панике и скоропалительному сбросу цифрового золота и обвала в дальнейшем цены, причем нереально будет контролировать, так как Bitcoin сам по себе и ни от кого не зависит. Цена может и не надолго, но обвалится, что и нужно будет трейдерам. Но в убытке могут остаться инвесторы. А потому следует теперь не только фундамент по криптовалютам изучать, а и что еще твориться на фьючерсных биржах. То есть добавляется еще один рынок для контроля.Мое мнение, конечно не претендующее за основу, чтоИ скорее всего до Нового года стоит еще наблюдать рост цены или просто отсутствие значительного падения (если не случиться ничего прочего сверхъестественного), но затем после введения торговли на фьючерсы Bitcoin стоит осторожнее, и не ждать, что он будет постоянно расти, скорее наоборот, возможно немного потеряет в стоимости и будет более стабильным в колебаниях.Всем успешных инвестиций!

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