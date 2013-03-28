[Pre-ICO\ICO][BOUNTY]Peculium-управление портфелем при помощи ИИ 17.12.17-24.01.18 - ICO | MMGP

Peculium - это платформа для управления портфелем криптовалют на основе искусственного интеллекта. Peculium предлагает множество продуктов управления криптоактивами для отдельных пользователей и учреждений. Peculium предлагает продукты с разной степенью автономности, которые варьируются от полностью автономных (подходит для пользователей и инвесторов) до настраиваемых (подходит для профессиональных трейдеров, крупных корпораций и брокеров, заинтересованных в предоставлении индивидуальных планов для своих клиентов). Платформа Peculium позволит осуществлять мониторинг и управление криптоактивами в режиме реального времени.
Peculium использует аналитику больших данных и автоматизированное машинное обучение. Peculium использует самые современные алгоритмы просчитывания рисков для минимизации потерь. Обладая десятилетним опытом исследований в области машинного обучения и искусственного интеллекта, команда Peculium разработала первого в мире автоматизированного консультанта по управлению криптоактивами AIEVE, который оптимизирует управление рисками и предложит наиболее выгодные стратегии. Благодаря смарт-контрактам и AIEVE, Peculium обеспечит надежность, гибкость и прозрачность в управлении криптовалютными активами.
Pre-ICO:
17-20.12.2017
ICO:
21.12.2017-24.01.2018
Токен:
PCL
Платформа:
Ethereum
Тип:
ERC20
Курс:
1 PCL = 0.01 USD
Бонус:
Pre-ICO: +5% токенов
1-2 неделя: скидка 20%
3-4 неделя: скидка 15%
Токенов для продажи:
5 000 000 000
Принимает:
ETH
Минимальная цель:
25 000 000 USD
Конечная цель:
200 000 000 USD
Распределение токенов:
5% - приватная продажа
25% - Pre-ICO\ICO
15% - Акционерам
55% - Резерв
Баунти-кампания:
Команда Peculium выделит в общей сложности 524 792 000 PCL
64 000 000 PCL - Подписи
44 000 000 PCL - Статьи и видео
33 200 000 PCL - Социальные сети
16 000 000 PCL - Slack и Telegram
800 000 PCL - Переводы
5 000 000 PCL - Конкурсы
100 000 000 PCL - Для широко известных личностей в мире криптовалют.
- Оставшийся бюджет баунти еще не распределен
Контакты:
https://www.peculium.io
https://t.me/joinchat/GdlCOw07yJbs2Pt1H8_zrg
https://github.com/PeculiumPCL/Peculium
https://twitter.com/_Peculium
https://www.facebook.com/PeculiumICO/
https://drive.google.com/file/d/0BwJ...1SbGlMdVE/view