Bitmain не может отправить оборудование для майнинга в Индию из-за проблем с таможней - Новости криптовалют | MMGP
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Bitmain не может отправить оборудование для майнинга в Индию из-за проблем с таможней

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Bitmain не может отправить оборудование для майнинга в Индию из-за проблем с таможней

Быть производителем аппаратного оборудования для майнинга нелегко, поскольку обслуживание клиентов по всему миру создает большие проблемы для ведения бизнеса. Фактически, некоторые страны не позволяют ввозить оборудование. Похоже, что в Индии как раз таки это и происходит, согласно недавнему твиту Bitmain.

Можно с уверенностью заявить, что Индия в ближайшем будущем станет крупнейшей страной для криптовалют. Однако это во многом зависит от того, является ли майнинг успешным бизнесом. По словам Bitmain, индийское правительство не разрешает импортировать оборудование для майнинга. Это очень тревожное развитие событий, но это также следовало ожидать.

Bitmain больше не поставляет оборудование в Индию

Если говорить более конкретно, за это отвечает Генеральный директорат внешней торговли при Министерстве торговли и промышленности (DGFT), который заявляет, что оборудование для майнинга (фермы) не может быть импортировано, а индийские таможенные органы просто отправляют обратно товар без каких-либо пояснений. Это интересная ситуация, хотя она также создает раздражающий прецедент. Вполне возможно, что другие страны мира будут использовать аналогичный подход, поскольку майнинг является довольно спорной деятельностью во многих странах. Как эта ситуация будет развиваться, непонятно. Очевидно, что Индия не планирует менять свое решение в ближайшее время. В конце концов, они все еще работают над правильным регулированием криптовалют.

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