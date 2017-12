Как торговать криптовалютой: пошаговая инструкция для начинающих - Биржи криптовалют | MMGP

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 21:16 Сегодня, 21:16 Сегодня, 20:51 #1 tigr Топ Мастер

Как любят говорить причастные к «хайпу» криптовалют, «сейчас этот рынок — настоящий Дикий Запад», потому что каждый действует на свой страх и риск. Деньги могут в любой момент украсть, криптобиржа может завтра не заработать. В общем, если вы решили инвестировать или спекулировать криптовалютой, то будьте готовы к полной потере капитала.



Тем не менее профессиональные трейдеры готовы мириться с такими рисками, чтобы заработать огромные деньги. Прибыль на рынке криптовалют измеряется даже не в процентах, а в «иксах», то есть инвесторы могут многократно умножить стартовый депозит. Например, начало этого года было невероятным, и те, кто успел вложиться в «крипту», увеличили свой капитал в 20—50 раз.



Для того чтобы присоединиться к криптовалютной лихорадке, вам понадобится обменник. Именно с этого большинство делает свой первый шаг. Вы можете купить биткойны за наличные, встретившись с фарцовщиком (да, вы не ослышались!), либо сделать все это онлайн, переведя деньги на указанный номер карты. Как правило, шанс обмана невелик, обмен обычных (фиатных) валют на койны сейчас является хорошим бизнесом, и никто не готов в интернете поставить на кон свою репутацию ради мимолетного обмана.



Для удобства поиска менял некоторые умельцы разработали онлайн-агрегаторы предложений криптовалют. Например, на сайте localbitcoins.com вы можете посмотреть рейтинг обменников и совершить сделку относительно безопасно. Комиссия, как правило, составляет 5—10% от суммы покупки. «Вжух» — и вы криптоинвестор!



Имея на руках биткойны, вы можете открыть счет на криптобирже и покупать другие криптовалюты (альткойны), которые, в общем, являются менее популярными аналогами биткойна.



Я отдаю предпочтение самым крупным площадкам, потому что на них всегда есть ликвидность. Это означает, что я легко могу купить и продать практически любое количество криптовалюты с минимальными издержками.



Воспринимайте биржу как своего рода банк. Хотя ее деятельность никем не регулируется, но чем больше у нее клиентов, тем она надежнее. Среди наиболее известных криптобирж – Poloniex, Bitstamp, Bitfinex, Kraken, Bittrex. К слову, у меня на каждой из них открыт счет, поскольку я стараюсь придерживаться правила «Не клади все яйца в одну корзину».



Открытие счета



Процедура открытия счета напоминает регистрацию в соцсети. Все очень просто и доступно. В то же время я бы посоветовал не пренебрегать безопасностью. Для регистрации лучше завести отдельный имейл, придумать сложный пароль, например, «JGg;&^%g363HGbgahah», а «masha1980123» лучше не использовать. Подключите обязательно двухфакторную аутентификацию, она предлагается на всех площадках. Помните: если ваш аккаунт взломают, все ваши деньги исчезнут и биржа не будет нести никакой ответственности.



Если вы решили торговать небольшими суммами, как правило, это $2 тыс., то вы сразу же сможете приступать к торгам. Но если вы крупная рыба и планируете заводить и выводить десятки тысяч долларов, то вам понадобится верификация личности в рамках AML и KYС. Где-то нужно предоставить паспорт и сделать с ним селфи. Некоторые площадки требуют подтвердить адрес проживания. На самом деле в этих процедурах нет ничего сложного, но вашу заявку могут рассматривать вплоть до месяца. Так что если вы решили всерьез заняться биржей, я рекомендую вам заранее сделать верификацию на всех площадках – лишним этот шаг точно не будет.



Пройдя идентификацию, вы также можете пополнить счет на бирже обычными деньгами. Но в то же время получится это сделать не на всех площадках. Например, на Poloniex такая функция попросту отсутствует, а на Bitfinex из-за проблем с банком на момент написания статьи было приостановлено пополнение счета фиатными деньгами.



Время торгов



Криптовалюты торгуются 24 часа семь дней в неделю, и очевидно, что ни один человек не сможет постоянно следить за котировками. Основной объем операций с ними приходится на азиатскую сессию, поэтому стоит ориентироваться на утро по пекинскому времени – это UTC +8. В принципе, москвичам это время удобно, поскольку они как раз просыпаются на работу.



Также стоит внимательно отнестись к американской сессии – это время, когда большинство россиян приходят с работы. Повышенной активности может и не быть, но основными поставщиками новостей и драйверов для движений на рынке являются США и азиатские страны (Япония, Китай, Южная Корея).



[BУсловия для трейдинга][/B]



Даже на самых крупных биржах вы не дождетесь никакой техподдержки, забудьте о ней. Веб-интерфейс, через который идет торговля, постоянно глючит и запаздывает, биржи регулярно ломаются. Для активного трейдинга такие условия не подходят, максимум, на что стоит рассчитывать, — это 1—2 сделки в неделю. Чаще – не стоит. У вас может появиться навязчивая идея что-то купить или продать, а частые спекуляции на таком волатильном рынке не принесут трейдеру-любителю ничего хорошего.



Если вы опытный трейдер и у вас есть навыки или возможность написать собственный торговый софт, вы можете запросить API, но для начала дождитесь ответа от техподдержки, которой, напомню, на вас наплевать…



Наиболее приятный интерфейс, на мой взгляд, у биржи Bitfinex (Гонконг) а сервис – у Kraken (Европа). Обязательно откройте аккаунт на Bittrex. Это альткойновая биржа, и все новые монетки, которые после ICO (Initial Coin Offering), как правило, имеют космическую волатильность, появляются там. Если вы участвуете в размещении, то у вас появится возможность быстро продать свои токены и забрать все сливки.



И тем не менее все указанные выше минусы легко перекрываются одним большим плюсом – совершенно космической волатильностью, и только ради этого криптотрейдеры готовы идти на компромисс и терпеть несовершенство торговых систем.



Стратегии криптотрейдинга



Самая рабочая стратегия на криптовалютах – это покупка «прорывов» (breakout). Цена движется в узком коридоре, и как только она выходит за его рамки, вы входите в сделку по направлению движения. Более опытные трейдеры торгуют контртрендовые стратегии. Когда актив начинает сильно двигаться в одну сторону, они начинают заходить против движения цены в надежде, что цена развернется и начнется коррекция. В случае удачного исхода на одной сделке можно заработать 20—30%. Многие подумают, что это похоже на усреднение, но это не совсем так. В такой тактике кроется слишком много нюансов, главное – это риск и мани-менеджмент. Без контроля рисков вы очень быстро потеряете все ваши деньги на сверхволатильном крипторынке.



Стоит отметить, что активный криптотрейдинг не только опасен, но еще и очень дорог. В среднем биржевая комиссия составляет 0,1—0,2%.



Любителям острых ощущений придется по вкусу маржинальная торговля. Максимальное плечо, как правило, составляет 1 к 5. То есть вы можете как заработать в пять раз больше, так и все потерять при незначительной коррекции в 20%. Стоимость маржирования позиции в биткойне на бирже Kraken составляет 0,01% за открытие и 0,01% за каждые 4 часа удержания.

Я не рекомендую использовать леверидж, поскольку помимо неконтролируемых рисков вы можете еще и попасть на «кухонные» приемчики самих бирж, с которыми знакомы все, кто торговал на форексе. Вообще трейдинг криптовалютами очень похож на валютный рынок: там также есть валютные пары, нет единой торговой площадки (по сути это OTC) и отсутствует регулирование.



Короткие позиции



Падения бывают на любом рынке, в том числе и на рынке криптовалют, и многие хотят на этом заработать. Сразу напишу: я не рекомендую шортить альткойны — ввиду их низкой ликвидности может произойти сильный «сквиз», и вы потеряете все деньги. Также не стоит шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу, и если уже вы это сделали, то будьте любезны потратить огромное количество времени у компьютера. Трейдеры любят вспоминать, что на шорте без плечей можно заработать максимум 100%, зато покупка криптомонет с начала года принесла бы кратную прибыль.



Если я вас не убедил и вы все же решили зашортить биткойн, то для начала его нужно у кого-то занять. На бирже существует механизм равноправного кредитования (Peer-to-Peer Lending), и вы можете получить для короткой позиции необходимые монеты за небольшой процент, который в среднем составляет 0,1—0,2% в день. На мой взгляд, очень удобно шортить на бирже Poloniex, хотя и на Kraken это сделать тоже не очень сложно. На сайтах площадок есть подробное руководство, как это делается и сколько стоит. Обязательно ознакомьтесь перед тем, как приступить к большой игре на понижение.



Инструменты и диверсификация



Самые популярные торговые инструменты – валютные пары BTC/USD и ETH/USD. Это неудивительно, так как биткойн и эфириум являются самыми большими по капитализации криптовалютами.



Все криптовалюты – а их сейчас более 1000 штук, по данным coinmarketcap, – двигаются в режиме risk on/risk off, поэтому серьезной диверсификации вы не добьетесь: все либо растет, либо падает. Но иметь какой-то портфель из криптомонет все же имеет смысл, поскольку крайне сложно угадать, что может стать следующим Ethereum.



Криптоинвесторам я советую 40% денег хранить в биткойне, а 20% – в эфире. Причем как только вы купили эти активы, сразу же выводите их себе на кошелек, чтобы избежать риска банкротства биржи. Это ваши неприкосновенные запасы на случай блокчейн-революции.



В зависимости от фазы рынка 10—20% имеет смысл держать в альткойнах на биржевом счете, но не более 1% на каждую монету. В них меньше надежности, но они в любой момент могут показать прирост за день по 100% и более. Это наш венчурный капитал. Остатки денег держим в кэше на случай, если будет flash crash, чтобы попытаться выгодно купить в момент паники.



