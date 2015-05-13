Цена IOTA за 7 дней выросла на 220% и составляет $3.4. Следующая цель - 5$ - Новости криптовалют | MMGP

В настоящее время в мире криптовалют немного неспокойно. Bitcoin практически каждый день обновляет свой исторический максимум, Ethereum Classic вырос на 170%, а Ethereum никак не может сломать отметку $500. Криптовалюта IOTA сегодня также порадовала своих держателей. За сутки цена увеличилась с $2.2 до $3.4 и предоставила 25% прибыли. Интригующее развитие, предполагая, что это естественный рост, а не классический памп.
С тех пор, как IOTA была выпущена для публики, она практически моментально укрепила свои позиции в ТОП-10 криптовалют. Хотя мало кто знал, чем именно занимается IOTA, инвесторы с безумной скоростью скупают этой альткоин, как будто завтра его уже не будет. Безусловно, это и объясняет рост цены за последние недели.
Стоит отметить, что IOTA за 30 дней дала заработать более 830%.
Есть еще некоторые опасения по поводу того, что классический дамп. Исходя из успехов, достигнутых на прошлой неделе, можно было бы подумать об этом. Тем не менее, мы видим беспрецедентный спрос на различные криптовалюты, которые работают на конкретном рынке. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ориентированы практически на все рынки. IOTA ориентируется именно на рынок Интернет вещей и IoT-технологии.
Более конкретно IOTA выросла на 26% за последние 24 часа и на 226.92% за последние 7 дней. Рыночная капитализация приближается к 9 млрд, и уже в ближайшие дни IOTA может обогнать Ripple. Многие вещи будут меняться к концу года, это очевидно.
Неудивительно, но большая часть торговых операций приходится на Bitfinex, почти 57,59%. Binance занимает почетное второе место с 21,6% проведенных сделок, обеспечивающая пары ETH, BNB и BTC. Интересная ситуация, на которую стоит обратить внимание.
Насколько еще вырастет IOTA в ближайшие несколько дней или недель, еще предстоит определить. Благодаря такому положительному импульсу, который увеличивает цену IOTA, достижение $5 может быть вполне реальной целью. Опять же, криптовалютный рынок довольно часто развиваются нелогичным образом, поэтому многие вопросы остаются без ответов.