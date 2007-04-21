Хедж-фонды планируют шортить биткоин - Горячие новости | MMGP

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Хедж-фонды планируют шортить биткоин Запуск фьючерсов на биткоин на CME Group, Cboe Global Markets и Nasdaq упростит возможности не столько для покупки, сколько для коротких продаж криптовалюты профучастниками. Более 15 управляющих, опрошенных Bloomberg, не исключают, что будут делать ставку на падение курса криптовалюты. Однако остается высокий риск, что пузырь лопнет не так скоро, как хотелось бы.







По мнению профессора Хьюстонского университета Крейга Пирронга, фьючерсы на биткоин уменьшают преграды в больше степени для тех, кто хочет зашортить, а не для долгосрочных инвесторов.



Биткоин прибавил миллионы процентов с начала торгов в 2010 году. Инвестиции в размере $1, сделанные в 2010 году, сегодня превратились бы в $1,4 млн. Доллар, инвестированный в фондовый индекс S&P500 за тот же период, вырос бы до менее $4, включая реинвестированные дивиденды. Желание зашортить этот актив витает в воздухе.



Некоторые считают рынок биткоинов одной из величайших возможностей для шорта, говорит Лу Кернер, партнер Flight VC. «У нас много завистников и много людей, включая меня, которые считают, что это величайшее событие в истории человечества. Много людей, которые думают, что это пузырь и схема Понци. И те и другие не могут быть правы», – объяснил эксперт.



В последнее время курс биткоина отличался особенно сильной волатильностью. 29 ноября эта криптовалюта упала на 20% менее чем за 90 минут до $9009 после кратковременного превышения до $11000. С тех пор цена восстановилась и приблизилась к $12 тысячам.



Cboe сообщила, что начнет торговать фьючерсами на биткоин 10 декабря, CME дебютирует с фьючерсами на биткоин 18 декабря. Nasdaq планирует предложить подобный инструмент в 2018 году, по словам источника агентства. Cantor Fitzgerald LP Cantor Exchange создает производные на биткоин, а стартап LedgerX уже предлагает опционы на криптовалюту.



Сегодня возможности для шорта битокоина ограничены, констатирует исполнительный директор Genesis Global Trading Майкл Моро. Криптобиржи GDAX, BitMEX и Bitfinex, позволяют инвесторам покупать активы с плечом на короткие периоды.



«С существующими биржами никто не может зайти и зашортить $1 млн, – добавил Моро. – Это, действительно, мелочь, что вы можете сделать сегодня. Ребята из CME открывают новые возможности».



ОПАСНЫЙ ПУЗЫРЬ



90-процентный рост курса биткоина в этом году вызвал неоднозначную реакцию у ведущих игроков Уолл-стрит. Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал криптовалюты мошенничеством, а Томас Ли из Fundstrat Global Advisors и известный управляющий Майкл Новограц, прогнозируют невероятный рост.



«Возможность шортить валюту является важной частью экосистемы», – уверен Новограц. Однако сам он считает, что открывать короткую позицию по биткоину очень рискованно.



«Поднялось много пены, – отметил Новограц на криптовалютной конференции на прошлой неделе в Нью-Йорке. – Это будет самый большой пузырь в нашей жизни».



«Это неустойчивый рынок, который будет пугать многих инвесторов», – уверен Кернер из Flight VC. В конце 1990-х годов пострадали в том числе и те инвесторы, которые поставили на то, что пузырь доткомов лопнет, подчеркнул бывший управляющий директор AQR Capital Management Аарон Браун.



«Люди, которые шортили интернет в 1998 году, были правы, но они разорились, прежде чем смогли заработать, – отметил Браун. – Одна из проблем заключается в том, что если вы считаете, что это пузырь или схема Понци или что-то еще, то не исключено, что это может продолжаться долгое время».



источник По мнению профессора Хьюстонского университета Крейга Пирронга, фьючерсы на биткоин уменьшают преграды в больше степени для тех, кто хочет зашортить, а не для долгосрочных инвесторов.Биткоин прибавил миллионы процентов с начала торгов в 2010 году. Инвестиции в размере $1, сделанные в 2010 году, сегодня превратились бы в $1,4 млн. Доллар, инвестированный в фондовый индекс S&P500 за тот же период, вырос бы до менее $4, включая реинвестированные дивиденды. Желание зашортить этот актив витает в воздухе.Некоторые считают рынок биткоинов одной из величайших возможностей для шорта, говорит Лу Кернер, партнер Flight VC. «У нас много завистников и много людей, включая меня, которые считают, что это величайшее событие в истории человечества. Много людей, которые думают, что это пузырь и схема Понци. И те и другие не могут быть правы», – объяснил эксперт.В последнее время курс биткоина отличался особенно сильной волатильностью. 29 ноября эта криптовалюта упала на 20% менее чем за 90 минут до $9009 после кратковременного превышения до $11000. С тех пор цена восстановилась и приблизилась к $12 тысячам.Cboe сообщила, что начнет торговать фьючерсами на биткоин 10 декабря, CME дебютирует с фьючерсами на биткоин 18 декабря. Nasdaq планирует предложить подобный инструмент в 2018 году, по словам источника агентства. Cantor Fitzgerald LP Cantor Exchange создает производные на биткоин, а стартап LedgerX уже предлагает опционы на криптовалюту.Сегодня возможности для шорта битокоина ограничены, констатирует исполнительный директор Genesis Global Trading Майкл Моро. Криптобиржи GDAX, BitMEX и Bitfinex, позволяют инвесторам покупать активы с плечом на короткие периоды.«С существующими биржами никто не может зайти и зашортить $1 млн, – добавил Моро. – Это, действительно, мелочь, что вы можете сделать сегодня. Ребята из CME открывают новые возможности».90-процентный рост курса биткоина в этом году вызвал неоднозначную реакцию у ведущих игроков Уолл-стрит. Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал криптовалюты мошенничеством, а Томас Ли из Fundstrat Global Advisors и известный управляющий Майкл Новограц, прогнозируют невероятный рост.«Возможность шортить валюту является важной частью экосистемы», – уверен Новограц. Однако сам он считает, что открывать короткую позицию по биткоину очень рискованно.«Поднялось много пены, – отметил Новограц на криптовалютной конференции на прошлой неделе в Нью-Йорке. – Это будет самый большой пузырь в нашей жизни».«Это неустойчивый рынок, который будет пугать многих инвесторов», – уверен Кернер из Flight VC. В конце 1990-х годов пострадали в том числе и те инвесторы, которые поставили на то, что пузырь доткомов лопнет, подчеркнул бывший управляющий директор AQR Capital Management Аарон Браун.«Люди, которые шортили интернет в 1998 году, были правы, но они разорились, прежде чем смогли заработать, – отметил Браун. – Одна из проблем заключается в том, что если вы считаете, что это пузырь или схема Понци или что-то еще, то не исключено, что это может продолжаться долгое время».

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