Gems LLC - gems.trade - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Gems LLC - gems.trade Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 05/12/2017



языки: EN



Новый проект: Gems LLC

Я не админ!





Описание программы

Цитата: GEMS LLC is an international natural gems production company that invests into natural gems industrial production of natural gems. We made cooperating with us available on the base of an online program gems.trade in order to be able to expand our investments. This is a mutually beneficial process and we guarantee our investors high profit that is ensured by our product and technological manufacturing lines. The presence of the word ‘GEM’ in our company name fully represents the nature of our activity. Have you ever thought of what people are ready to do in order to become the owners of the desired gems that have always been considered the symbol of wealth, power and loyalty? Перевод с Google: (RU)

Цитата: GEMS LLC - международная компания по производству натуральных драгоценных камней, которая инвестирует в натуральные драгоценные камни для промышленного производства натуральных драгоценных камней. Мы сотрудничали с нами на базе онлайн-программы gems.trade, чтобы иметь возможность расширять наши инвестиции. Это взаимовыгодный процесс, и мы гарантируем нашим инвесторам высокую прибыль, что обеспечивается нашими продуктами и технологическими производственными линиями. Присутствие слова «GEM» в названии нашей компании полностью отражает характер нашей деятельности. Вы когда-нибудь думали о том, что люди готовы сделать, чтобы стать владельцами желаемых драгоценных камней, которые всегда считались символом богатства, власти и лояльности? vBulletin [video]

+ Информация о компании

Цитата: + Company name: Gems LLC

+ Address: 444 GLENBROOK DR,ATLANTIS, FL 33462, USA

+ Phone number: +1 413 307 0370 (8:00 AM - 9:00 PM)

+ Email: admin@gems.trade + Планы:

Цитата: 5% daily for 30 days / 12% daily for 12 days / 140% after 7 days / 180% after 5 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, Litecoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$300000

* Реф. программа: 5%-2%-1%

* DDoS защита: Genius Security Ltd

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* Domain: 5 YEARS

* SSL: GREENBAR SSL - GeoTrust EV SSL CA - G4

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: ns1.easy-geo-dns.com

Name Server: ns2.easy-geo-dns.com

Name Server: ns3.easy-geo-dns.com

Name Server: ns4.easy-geo-dns.com



IP Address: - 185.186.53.218 is hosted on a dedicated server

IP Location: - England - Hoxton - Genius Security Ltd



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-11-22 - Expires on 2022-11-22 - Updated on 2017-11-27

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U15199257. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to gems.trade User MYHYIPSNET.. Date: 16:18 05.12.17. Batch: 197411691.







>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

