Финтех Revolut объединяет мобильный банкинг с торговлей криптовалютами - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Финтех Revolut объединяет мобильный банкинг с торговлей криптовалютами



Британский финтех-стартап Revolut решил объединить традиционные банки и криптовалюты, чтобы дать вам возможность, покупать, продавать, торговать и хранить такие криптовалюты как биткойн, лайткоин и эфир наравне с 25 мировыми фиатными валютами. Таким образом стартап мобильного банкинга стоимостью в 90 млн долл. США попытается стереть разрыв между старыми и новыми деньгами.



И как заявил сегодня со сцены финансовой конференции Disrupt Berlin, которую проводит популярное издание по новым технологиям "TechCrunch" г-н Николай Сторонский, генеральный директор Revolut, торговля криптовалютами будет открыта для всех клиентов стартапа Revolut уже в этот четверг. Таким образом, если вы тратите свои средства с помощью дебетовой карты Revolut и внезапно выходите в минус по какой-либо из фиатных валют, то отныне система будет автоматически конвертировать необходимую сумму в криптовалюте в фиат для оплаты вашей осуществляемой транзакции.



"Несмотря на то, что сейчас это одна из самых актуальных тенденций в мире, покупка криптовалют заведомо было трудоемким и дорогостоящим делом", - пишет Сторонский.



Движение в этом направлении происходит потому, что криптовалюты становятся всё более легитимными в глазах людей всего мира, вслед за тем как тот же биткойн преодолел отметку в 10 000 долл. США за монету, а традиционные фьючерсные биржи ведут подготовку, чтобы уже в этом месяце запустить фьючерсы на биткойн.



И хотя занятие криптовалютами можно рассматривать в качестве такой ниши в основном бизнесе стартапа Revolut, однако, г-н Сторонский полагает, что по любому криптовалюты сейчас являются мейнстримом и они быстро станут важной частью всех банковских услуг. Он заявил, что только во время недавнего недельного бета-тестирования криптовалют в системе Revolut их 10 000 клиентов наторговали криптовалютами на сумму в 1 млн долл. США.



И согласно его комментария: "Когда в этот четверг данная функция станет доступна для всех наших пользователей, то Revolut обещает предложить самые конкурентные ставки по криптовалютным транзакциям, причем наши комиссионные составят не более 1,5% без всяких скрытых сборов сверху, которые доводят сумму такого сбора до 5-9% на других финансовых платформах. Наши клиенты смогут делать свои приобретения с помощью всех базовых валют уже представленных на платформе Revolut и поэтому мы не будем взимать дополнительные сборы за конвертацию иностранной валюты, если, например, вы хотите делать свои приобретения в швейцарских франках.



Сообщается, что всего за два года Revolut зарегистрировал более 1 000 000 своих клиентов в Европе и обработал 42 млн транзакций, а кроме того, с его помощью пользователи сэкономили 160 млн долл. США при оплате комиссий в иностранной валюте. Этот стартап развивается очень быстро, число его участников за последние 3 месяца удвоилось. Хотя на современном рынке дебетовых карт есть уже достаточное количество подобных игроков, например, как стартап N26 и Monzo, однако Revolut также позволяет вам отправлять до 5 000 Евро в месяц в 16 валютах мира без взимания каких-либо сборов за это.



И поскольку эти стартапы занимают ведущие места в этой гонке, то все они находятся в поиске каких-либо новых "фишек" для себя. Вот поэтому заходя в мир криптовалют Revolut стремится найти там своих новых последователей.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a26c10a2f3c9 Британский финтех-стартап Revolut решил объединить традиционные банки и криптовалюты, чтобы дать вам возможность, покупать, продавать, торговать и хранить такие криптовалюты как биткойн, лайткоин и эфир наравне с 25 мировыми фиатными валютами. Таким образом стартап мобильного банкинга стоимостью в 90 млн долл. США попытается стереть разрыв между старыми и новыми деньгами.И как заявил сегодня со сцены финансовой конференции Disrupt Berlin, которую проводит популярное издание по новым технологиям "TechCrunch" г-н Николай Сторонский, генеральный директор Revolut, торговля криптовалютами будет открыта для всех клиентов стартапа Revolut уже в этот четверг. Таким образом, если вы тратите свои средства с помощью дебетовой карты Revolut и внезапно выходите в минус по какой-либо из фиатных валют, то отныне система будет автоматически конвертировать необходимую сумму в криптовалюте в фиат для оплаты вашей осуществляемой транзакции."Несмотря на то, что сейчас это одна из самых актуальных тенденций в мире, покупка криптовалют заведомо было трудоемким и дорогостоящим делом", - пишет Сторонский.Движение в этом направлении происходит потому, что криптовалюты становятся всё более легитимными в глазах людей всего мира, вслед за тем как тот же биткойн преодолел отметку в 10 000 долл. США за монету, а традиционные фьючерсные биржи ведут подготовку, чтобы уже в этом месяце запустить фьючерсы на биткойн.И хотя занятие криптовалютами можно рассматривать в качестве такой ниши в основном бизнесе стартапа Revolut, однако, г-н Сторонский полагает, что по любому криптовалюты сейчас являются мейнстримом и они быстро станут важной частью всех банковских услуг. Он заявил, что только во время недавнего недельного бета-тестирования криптовалют в системе Revolut их 10 000 клиентов наторговали криптовалютами на сумму в 1 млн долл. США.И согласно его комментария: "Когда в этот четверг данная функция станет доступна для всех наших пользователей, то Revolut обещает предложить самые конкурентные ставки по криптовалютным транзакциям, причем наши комиссионные составят не более 1,5% без всяких скрытых сборов сверху, которые доводят сумму такого сбора до 5-9% на других финансовых платформах. Наши клиенты смогут делать свои приобретения с помощью всех базовых валют уже представленных на платформе Revolut и поэтому мы не будем взимать дополнительные сборы за конвертацию иностранной валюты, если, например, вы хотите делать свои приобретения в швейцарских франках.Сообщается, что всего за два года Revolut зарегистрировал более 1 000 000 своих клиентов в Европе и обработал 42 млн транзакций, а кроме того, с его помощью пользователи сэкономили 160 млн долл. США при оплате комиссий в иностранной валюте. Этот стартап развивается очень быстро, число его участников за последние 3 месяца удвоилось. Хотя на современном рынке дебетовых карт есть уже достаточное количество подобных игроков, например, как стартап N26 и Monzo, однако Revolut также позволяет вам отправлять до 5 000 Евро в месяц в 16 валютах мира без взимания каких-либо сборов за это.И поскольку эти стартапы занимают ведущие места в этой гонке, то все они находятся в поиске каких-либо новых "фишек" для себя. Вот поэтому заходя в мир криптовалют Revolut стремится найти там своих новых последователей.Перевод специально для mmgp.ru источник

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