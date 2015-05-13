[ICO] SingularityNET (создатели гуманоида София) - ИИ-маркетплейс 8.12.-29.12.2017 - ICO | MMGP

О проекте:
SingularityNET - это децентрализованная платформа продуктов и услуг искусственного интеллекта, нацеленная на снижение затрат, повышения эффективности и удовлетворение потребностей на рынке. SingularityNET хочет открыть первый в мире рынок ИИ для всех людей. Он позволяет использовать ИИ как услугу, это означает, что любой человек может использовать ИИ легко, безопасно и недорого. Прежде всего, SingularityNET - это равный доступ ко всем ИИ-технологиям.
Ключевая цель SingularityNET - развернуть интеллектуальную «мануфактуру» для алгоритмов ИИ и обеспечить основу для реализации первого настоящего "Универсального Глобального Искусственного Разума".
SingularityNET возглавляет:
- Бен Герцель (генеральный директор и научный сотрудник)
- Дэвид Хэнсон (создатель роботехники)
- Кассио Пэнначин (технический директор)
- София Хэнсон, (главный гуманоид компании)
В целом, команда состоит из 50+ разработчиков ИИ и 10+ кандидатов наук. В SingularityNET также работают некоторые из ведущих компаний в области ИИ, блокчейн и робототехники, включая OpenCog, Hanson Robots, Vulpem Ventures и Novamente.
Первый гуманоид компании София Хэнсон - это главный узел блокчейна SingularityNET
, платформы с открытым исходным кодом, участником которой может стать абсолютно каждый человек, подпитывая контентом разум Софии Хэнсон, что в свою очередь помогает ей развиваться и улучшаться. Проект нацелен объединить все существующие принципы искусственного интеллекта и методы построения алгоритмов, способных обучаться.
Компания стремится решить все следующие проблемы:
- Неэффективность рынка. Сегодня нет возможности найти услуги ИИ, а тем более узнать, удовлетворит ли эта услуга потребности человека.
- Дороговизна. Сегодня крайне мало людей, создающих ИИ, не говоря уже о выходы на рынок. Технология сама по себе дорогостоящая и крайне сложная и многие не могут узнать цену услуг.
- Отсутствие коммуникации. ИИ не может передавать данные друг другу и координировать обработку. ИИ работает в руках крупных компаний (Apple, Microsoft), и это разделение приводит к неэффективности в масштабах всей отрасли. На SingularityNET ни правительство, ни Google с Apple не смогут контролировать и изменять процесс.
Токен AGI позволяет рынку оценить ценность, которую ИИ-агент приносит на рынок.
Преимущества AGI:
ICO и распределение AGI
- Глобальные платежи: Вы можете осуществлять платежи по всему миру и оплачивать услуги ИИ из любой точки мира.
- Мотивированный рынок: AGI стимулирует участников сети помогать выявлять и улучшать лучшие сервисы AI.
- Для индустрии ИИ: AGI был разработан для того, чтобы оживить глобальную индустрию ИИ-микросервисов, позволяя любому человеку воспользоваться услугами ИИ.
В 30 ноября 2017 года SingularityNET объявила, что планирует привлечь $36 млн долларов финансирования для запуска бета-версии платформы уже в январе 2018 года. Если вы хотите стать участником ICO, вам нужно будет зарегистрироваться в whitelist на SingularityNET.io до начала продажи токенов.
SingularityNET выпустил в общей сложности 1 млрд токенов AGI, которые будут распределены следующим образом:
Детали ICO:
- 500 млн - участники ICO
- 200 млн - резерв (пул)
- 180 млн - основатели и соучредители
- 80 млн - фонд
- 40 млн - маркетинговые программы
- Старт - 8.12.2017
- Окончание - 29.12.2017
- Символ - AGI
- Используемая платформа - Ethereum
- Тип - ERC20
- Количество токенов на продажу - 500 000 000 (50%)
- Принимают - исключительно ETH
- Hard-cap - $36 млн
Баунти программа:
нет никакой информации
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