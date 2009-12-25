Правительство одобрило продажу 26% "Калашникова" - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Правительство РФ разрешило продать часть пакета акций концерна "Калашников", принадлежащего госкорпорации "Ростех".
"Согласиться с отчуждением государственной корпорацией по содействию разработки производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" третьим лицам, не относящимся к ее организациям, 689 805 акций акционерного общества концерна "Калашников", - сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
Планируется продать госпакет в размере 26% минус акция и оставить в распоряжении государства блокпакет в размере 25% плюс одна акция.
Перемены среди акционеров
Сейчас 51% акций концерна принадлежат "Ростеху", 49% - частным инвесторам (генеральному директору концерна "Калашников" Алексею Криворучко, совладельцам "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову).
Как сообщали "Вести. Экономика", в феврале 2017 г. правление госкорпорации "Ростех" одобрило продажу пакета акций концерна "Калашников" в размере 26% минус 1 акция частным акционерам – Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову.
"Таким образом, доля частных инвесторов в капитале концерна может быть увеличена до 75% минус 1 акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция", - заявили в "Ростехе".
"Стратегией госкорпорации "Ростех" до 2025 г. предусмотрено привлечение частных инвесторов в отдельные активы. С предложением приобрести пакет акций Концерна в размере 26% минус одна акция в госкорпорацию обратился акционер "Калашникова" - ООО "Транскомплектхолдинг", которому в настоящее время принадлежит 49% акций", - заявили в корпорации.
"Продажа пакета акций "Калашникова" стратегическому инвестору позволит "Ростеху" получить дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для реализации долгосрочной инвестиционной программы и достижения показателей, заложенных в стратегии госкорпорации", - отметили в "Ростехе".
Осенью 2013 г. руководство "Ростеха" приняло решение передать 49% акций "Калашникова" частным инвесторам - Алексею Криворучко, который занял пост гендиректора "Калашникова", и президенту и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву. По условиям сделки Криворучко и Бокарев инвестируют 2,6 млрд руб. в развитие концерна.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель стрелкового военного оружия, выпускает также охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент, поставляет товары в 27 стран. В концерн входят три подразделения: "Калашников" (боевое оружие), "Байкал" (охотничье и гражданское оружие), "Ижмаш" (спортивное оружие).
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