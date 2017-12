Libes Trade - libes.trade - HYIP от 61% в месяц | MMGP

myhyipsnet Профессионал

Libes Trade - libes.trade Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 05/12/2017



языки: EN RU



Новый проект: Libes Trade

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Наша команда Libes trade была сформирована в 2012 году. Основной сферой деятельности является торговля на крипто биржах и форекс.



Наши профессиональные трейдеры имеют богатый опыт в сфере торговли валютами, за время существования нашей команды - мы зарекомендовали себя, как надежный партнер с отменной репутацией и высокими результатами торговли, теперь мы готовы предоставить всем желающим наши выгодные инвестиционные планы на удобной и безопасной онлайн - площадке Libes.trade



Наша единственная цель - использовать наш опыт и знания, которые принесут пользу нашим клиентом и пользователям наших услуг при сохранении минимально возможных рисков. Наши трейдеры действуют на самых прибыльных криптовалютных биржах таких как: Wex, BitStamp, Bittrex, BitFinex, Poloniex. Под контролем соответствующих специалистов и с юридическим сопровождением используются высокодоходные инструменты, обеспечивающие максимизацию прибыли в кратчайшие сроки.



С нашей командой вы не потеряете свои инвестиции, так как используя отработанные годами тактику и стратегию проведения торговых операций наши трейдеры совместно с лучшими аналитиками научились извлекать прибыль при любом состоянии рынка, суточная прибыль наших биржевых операций с криптовалютой не достигала менее 23%. Теперь возможность инвестирования в торговлю криптовалют доступны каждому с появлением уникальной и прибыльно торговой платформой Libes Trade!



+ Планы:

Цитата: 7% в день hа 23 дня / 7.5% в день hа 25 дней / 8% в день hа 30 дней



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$800000

* Реф. программа: 5%-3%-1%

* DDoS защита: Cloud Flare

* Скрипт: H-Script - Licensed

* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited

* Выплаты: Manual



+ Whois

Цитата: Name Server: dina.ns.cloudflare.com

Name Server: hank.ns.cloudflare.com



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-11-02 - Expires on 2018-11-02 - Updated on 2017-11-27

+ Мой вклад:

Цитата: Date: 05.12.2017 17:42:12 (UTC+3)

Payment date: 05.12.2017 17:43:50 (UTC+3)

Recipient: libes trade / libes.trade [complain]

Comments: MYHYIPSNET to make a Deposit

Order ID: 324

Payeer ID: 54199898

Payment system: Payeer

Amount: 100.00 USD

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

