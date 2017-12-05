Libes Trade - libes.trade - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Libes Trade - libes.trade

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:02
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 6,875
Благодарностей: 460
УГ: 42
КП: 0.000
подарки
Libes Trade - libes.trade
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 05/12/2017

языки: EN RU

Новый проект: Libes Trade

Я не админ!


Описание программы
Цитата:

Наша команда Libes trade была сформирована в 2012 году. Основной сферой деятельности является торговля на крипто биржах и форекс.

Наши профессиональные трейдеры имеют богатый опыт в сфере торговли валютами, за время существования нашей команды - мы зарекомендовали себя, как надежный партнер с отменной репутацией и высокими результатами торговли, теперь мы готовы предоставить всем желающим наши выгодные инвестиционные планы на удобной и безопасной онлайн - площадке Libes.trade

Наша единственная цель - использовать наш опыт и знания, которые принесут пользу нашим клиентом и пользователям наших услуг при сохранении минимально возможных рисков. Наши трейдеры действуют на самых прибыльных криптовалютных биржах таких как: Wex, BitStamp, Bittrex, BitFinex, Poloniex. Под контролем соответствующих специалистов и с юридическим сопровождением используются высокодоходные инструменты, обеспечивающие максимизацию прибыли в кратчайшие сроки.

С нашей командой вы не потеряете свои инвестиции, так как используя отработанные годами тактику и стратегию проведения торговых операций наши трейдеры совместно с лучшими аналитиками научились извлекать прибыль при любом состоянии рынка, суточная прибыль наших биржевых операций с криптовалютой не достигала менее 23%. Теперь возможность инвестирования в торговлю криптовалют доступны каждому с появлением уникальной и прибыльно торговой платформой Libes Trade!

+ Планы:
Цитата:
7% в день hа 23 дня / 7.5% в день hа 25 дней / 8% в день hа 30 дней


Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $10-$800000
* Реф. программа: 5%-3%-1%
* DDoS защита: Cloud Flare
* Скрипт: H-Script - Licensed
* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited
* Выплаты: Manual


+ Whois
Цитата:
Name Server: dina.ns.cloudflare.com
Name Server: hank.ns.cloudflare.com

Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain: Created on 2017-11-02 - Expires on 2018-11-02 - Updated on 2017-11-27

+ Мой вклад:
Цитата:
Date: 05.12.2017 17:42:12 (UTC+3)
Payment date: 05.12.2017 17:43:50 (UTC+3)
Recipient: libes trade / libes.trade [complain]
Comments: MYHYIPSNET to make a Deposit
Order ID: 324
Payeer ID: 54199898
Payment system: Payeer
Amount: 100.00 USD

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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myhyipsnet вне форума  
Старый Сегодня, 19:43
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,384
Благодарностей: 6,854
УГ: 680
КП: 0.374
подарки
Re: Libes Trade - libes.trade
Открыл посмотреть сие чуда и Статистика https://prnt.sc/hjfv65
Дальше решил что и смотреть не чего работает 1 день и 9к вкладов и Ни одной выплаты - Нормальненько
__________________
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Musya Rich на форуме  
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