майнинг как инвестиции к криптовалюту - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Доброго времени суток !
Меня зовут Василий . Мне 44 . В этой статье я хотел бы рассказать свою историю инвестиций в криптовалюту .
Итак - началось все в далеком 2014 устав от непомерных поборов , взяток итд.. я решил свернуть свой официальный бизнес (занимался почти 10лет, регулярно отмечаясь в налоговой) и уйти в тень . Успешно распродав активы получил некоторое количество килобаксов и головную боль по поводу их вложения , хранения . Самый вроде бы безопасный способ - банк - валютный депозит - и был выбран ! % -мизер , но $ доверия больше , чем нашей национальной валюте ! Возникло естественное желание инвестировать куда либо , времени вагон , интернет под рукой - вариантов масса ! Вот тогда то и попался на глаза майнинг .
майнинг криптовалюты что это такое. Если упростить описание, то под этим термином понимают добычу виртуальных монет с помощью специальных устройств. Слово "майнинг" - это английское "mining", что в переводе означает "добыча". А, соответственно, добытчиков цифровых валют называют майнерами (miner).
Началось усиленное изучение темы майнинга , криптовалют , новостей, бирж - в игоге в конце(столь длительный период - совпало с покупкой дома за городом ) 2015г были куплены видеокарты и собранна моя первая ферма ! Моя первая инвестиция в сферу криптовалют !
Что такое инвестиция ? -
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Инвести́ции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
- Итак - инвестировал - жду прибыль ! Ферма работает - крипту добывает эфир копал по 9$ - было время ! А так как особо деньги не нужны были просто переводил всю заработанную крипту в Биткоин и тут началось - Конец мая 2016 года. Биткоин 500 долларов за монету . Я успел продать эфир по 14.6 $ 20 мая за одну единицу. Биткоин покупал по курсу от 442$ до 448$ за одну монетку.
В итоге первая ферма при помощи манипуляций с криптовалютой - окупилась меньше ,чем за 4 месяца !
То Есть инвестиции вернулись , было принято решение - расширяться ! Летом 2016 - было куплено еще 20 видео карт RX 470 собраны еще 5 ферм - топ линейка на тот момент (взял бы больше - не позволили тех .условия -количество кВт ! )
Процесс пошел гораздо веселее - начал копать разные монетки , соответственно рос интерес к криптобиржам - начал вплотную интересоваться трейдингом .
В итоге стал инвестором - трейдером - майнером ! И в июне 2017 - все оборудование окупилось -с учетом постоянного обновления парка видеокарт (есть и RX 580 и 1080ti)
Как инвестор майнер - вкладываюсь в железо .
Как инвестор трейдер - вкладываюсь в Биткоин
Торгую ТОЛЬКО ! накопанной монетой - фиат никогда не загонял на биржу .
Безусловно - возникнет вопрос - Зачем железо
? Ведь мог и сразу купить ВТС - и торговать или хранить !?
Отвечу
- А риски ? А кто из Вас купил ВТС в 2016 году ? ВТС - 500$ был тогда . степень риска велика , а железо есть железо тем более по гарантии (продал если что -20% - не смертельно)! Страховка
своего рода. А потом на старте я совсем профан был криптовалюта , трейдинг - абсолютно новые слова для меня были ! Уже в процессе майнинга углублялся в тему кпиптовалют и трейдинга .
Стратегия выбранная мной в 2014 работает ! майнинг как инвестиции к криптовалюту ! Продолжаю майнить - расширяюсь , верю в ВТС!
---------------------------------------------------
Автор Vas73
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru