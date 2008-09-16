Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland (21 февраля, г. Женева) - Криптовалюты: общий форум | MMGP

В Женеве пройдёт крупная конференция по криптовалютам, блокчейну и ICO
21 февраля 2018 года в Женеве (Швейцария) впервые состоится Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland. Мероприятие посвящено блокчейну и криптовалютам, а также ICO - криптовалютным краудсейлам.
В фокусе внимания участников конференции - особенности криптоэкономики, инвестиции в блокчейн, защита данных с помощью криптографии и актуальные вопросы майнинга.
Особое внимание здесь уделят ICO - первичному размещению токенов, которому будет посвящен один из докладов первого блока конференции (отличия между ICO и венчурным финансированием) и дискуссионная панель, где обсудят регулирование токенсейлов и явные признаки «скам-проектов».
Приглашенные эксперты
На конференции выступят основатели успешных блокчейн-компаний, которые поделятся практическим опытом. В их числе Уильям Пикард, главный операционный директор Gatecoin Limited (раскроет особенности регулирования криптовалют в Европе), и Кир Келевра, эксперт по цифровым валютам и основатель Bitup.io (расскажет о криптовалютном трейдинге).
Также в программе конференции — выступления ведущих юристов, консультантов, разработчиков и других ярких фигур блокчейн-индустрии.
Остальные события конференции
Помимо выступлений спикеров и панельной дискуссии, в рамках Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland пройдет выставка инновационных приложений и программ. Разработчики софта на блокчейне представят свои проекты на стендах.
Также к участию приглашены производители майнинговых ферм, биткоиноматов и другого оборудования для блокчейн-инфраструктуры.
Экспоненты выставки расскажут о своих проектах в формате питч-сессии (серии коротких презентаций). Этот формат удобен для инвесторов, поскольку позволяет увидеть все проекты и выбрать наиболее перспективные.
Организатор
Конференция входит в цикл мероприятий, которые ивент-компания Smile-Expo организует по всему миру. В 2017 году Blockchain & Bitcoin Conference проходят в Швеции, Чехии, России, Эстонии, на Мальте, Кипре и в ряде других стран. Экспертами конференций становятся международные специалисты по децентрализованным технологиям, включая популярных политиков и разработчиков инновационных решений на блокчейне.
Место проведения
Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland пройдет в Grand Hotel Kempinski - роскошном отеле в центре Женевы с панорамным видом на город и Женевское озеро.
Предполагается, что конференция объединит свыше 300 участников, для которых выступят 12 спикеров.
Больше о событии - на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland
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