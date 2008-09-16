Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland (21 февраля, г. Женева) - Криптовалюты: общий форум | MMGP
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Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland (21 февраля, г. Женева)

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Внимание Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland (21 февраля, г. Женева)


В Женеве пройдёт крупная конференция по криптовалютам, блокчейну и ICO

21 февраля 2018 года в Женеве (Швейцария) впервые состоится Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland. Мероприятие посвящено блокчейну и криптовалютам, а также ICO - криптовалютным краудсейлам.

В фокусе внимания участников конференции - особенности криптоэкономики, инвестиции в блокчейн, защита данных с помощью криптографии и актуальные вопросы майнинга.

Особое внимание здесь уделят ICO - первичному размещению токенов, которому будет посвящен один из докладов первого блока конференции (отличия между ICO и венчурным финансированием) и дискуссионная панель, где обсудят регулирование токенсейлов и явные признаки «скам-проектов».

Приглашенные эксперты

На конференции выступят основатели успешных блокчейн-компаний, которые поделятся практическим опытом. В их числе Уильям Пикард, главный операционный директор Gatecoin Limited (раскроет особенности регулирования криптовалют в Европе), и Кир Келевра, эксперт по цифровым валютам и основатель Bitup.io (расскажет о криптовалютном трейдинге).

Также в программе конференции — выступления ведущих юристов, консультантов, разработчиков и других ярких фигур блокчейн-индустрии.

Остальные события конференции

Помимо выступлений спикеров и панельной дискуссии, в рамках Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland пройдет выставка инновационных приложений и программ. Разработчики софта на блокчейне представят свои проекты на стендах.

Также к участию приглашены производители майнинговых ферм, биткоиноматов и другого оборудования для блокчейн-инфраструктуры.

Экспоненты выставки расскажут о своих проектах в формате питч-сессии (серии коротких презентаций). Этот формат удобен для инвесторов, поскольку позволяет увидеть все проекты и выбрать наиболее перспективные.

Организатор

Конференция входит в цикл мероприятий, которые ивент-компания Smile-Expo организует по всему миру. В 2017 году Blockchain & Bitcoin Conference проходят в Швеции, Чехии, России, Эстонии, на Мальте, Кипре и в ряде других стран. Экспертами конференций становятся международные специалисты по децентрализованным технологиям, включая популярных политиков и разработчиков инновационных решений на блокчейне.

Место проведения

Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland пройдет в Grand Hotel Kempinski - роскошном отеле в центре Женевы с панорамным видом на город и Женевское озеро.

Предполагается, что конференция объединит свыше 300 участников, для которых выступят 12 спикеров.

Больше о событии - на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Switzerland.


Форум MMGP выступил медиапартнером мероприятия.
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