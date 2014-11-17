Китайский инвестор планирует новый форк под названием Bitcoin God - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Китайский инвестор планирует новый форк под названием Bitcoin God

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Китайский инвестор планирует новый форк под названием Bitcoin God

Китайский инвестор в области биткоина и блокчейн Чандлер Гуо объявил о выпуске своего собственного хардфорка биткоина под названием Bitcoin God (GOD).

В твите Гуо заявил, что его блокчейн отделится 25 декабря на блоке 501225, «что будет довольно символично в плане раздачи рождественских "конфет" всем обладателям биткоина». Когда его спросили, является ли эта идея шуткой, Гуо подтвердил, что она «реальная».

«Общее количество монет составит 21 миллион единиц. Премайна не будет», - добавил он.

Декабрь неожиданно стал для биткоина месяцем форков. До конца года ожидается, по крайней мере, три форка.

Bitcoin Diamond, который в настоящее время находится в стадии предварительного запуска, также может начать полноценную работу в тот же период. Фьючерсы на него уже появились на Coinmarketcap и торгуются на уровне около 45 долларов.

Ключевым аспектом новых «версий» биткоина является их привлекательность для инвесторов, которые хотят получить «бесплатные деньги». Напомню, что в декабре нас ожидает появление Super Bitcoin, Bitcoin Platinum и Bitcoin Cash Plus, причем Super Bitcoin уже подтвердил, что будет начислять эквивалентные количества новых монет тем, у кого есть BTC.

Тем временем, Гуо еще не представил дальнейшие подробности своего проекта Bitcoin God, сделав лишь первоначальное объявление в WeChat.

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Перевод специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось inik1080; Сегодня в 17:42.
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