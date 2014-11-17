PetroBLOQ стал новым членом Enterprise Ethereum Alliance - Горячие новости криптовалют | MMGP

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PetroBLOQ стал новым членом Enterprise Ethereum Alliance

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PetroBLOQ стал новым членом Enterprise Ethereum Alliance

Платформа по управлению цепочкой поставок нефти и газа PetroBLOQ стала новым членом некоммерческого альянса Enterprise Ethereum Alliance (EEA).

Разработанная фирмой Petroteq Energy в сотрудничестве с компанией First Bitcoin Capital Corp, платформа PetroBLOQ присоединяется к ориентированному на бизнес блокчейн-консорциуму в рамках своего плана по созданию «трансформационных решений» для нефтегазовой отрасли, сказал генеральный директор компании Алекс Блюмкин.

По словам председателя правления EEA Хулио Фауры: «Мы стремимся привлечь различные организации, чтобы помочь создать стандарты корпоративного уровня для ethereum и способствовать текущему и будущему развитию экосистемы в интересах всех участников».

В альянс входят представители ряда бизнес-секторов, включая государственный сектор, здравоохранение, энергетику, банковское дело и многие другие. Enterprise Ethereum Alliance в настоящее время состоит из 14 отраслевых рабочих групп, работающих над разработкой открытых стандартов и архитектур на основе платформы ethereum.

К консорциуму присоединились более 200 членов, включая такие крупные фирмы, как Accenture, банк BBVA, Deloitte и Microsoft.

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Перевод специально для MMGP.ru
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