Биткоин на 11000$ и выше. Обзор криптовалют от 05.12.17г. в 4K - point31 | MMGP
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Биткоин на 11000$ и выше. Обзор криптовалют от 05.12.17г. в 4K

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авторский блог пользователя point31
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Старый Сегодня, 16:57
#1
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.07.2013
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Биткоин на 11000$ и выше. Обзор криптовалют от 05.12.17г. в 4K
Биткоин пробил 11000$ и стремится выше. Эфир на новых максимумах. Альткоины на низком старте. Все это в обзоре криптовалют от 05.12.17г. и теперь в разрешении 4К.
__________________
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Метки
биткоин, криптовалюта, трейдинг, эфир
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