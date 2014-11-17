Альбомы Мэрайи Кэри и G-Eazy теперь можно купить за монеро - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Альбомы Мэрайи Кэри и G-Eazy теперь можно купить за монеро

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Альбомы Мэрайи Кэри и G-Eazy теперь можно купить за монеро

Группа известных музыкантов, в том числе Мэрайя Кэри, Мэрилин Мэнсон и многие другие, начали принимать в качестве оплаты за альбомы криптовалюту монеро.

Список из более чем 40 самых популярных исполнителей, среди которых Slayer, Weezer, G-Eazy, Sia и Fallout Boy, являются частью проекта «Project Coral Reef», который был создан предпринимателем Навином Джайном и активистом монеро Риккардо Спаньи. Данная инициатива позволяет пользователям покупать альбомы и товары по сниженной цене, включая 15% скидку на товары из магазина Кэри, а также на Mötorhead, Элиса Купера и других.

Инициативу поддерживают Manhead Merchandise и Global Merchandise Services, которые предоставляют услуги мерчандайзинга для множества музыкальных исполнителей. Служба обработки платежей GloBee, в которой Спаньи является учредителем и генеральным директором, отвечает за реализацию технической стороны проекта.

«Поскольку криптовалюты набирают все большую популярность, необходимо, чтобы мои фаны имели возможность выбора при покупке моих песен и товаров. Принимая во внимание, что монеро является одной из наиболее безопасных и конфиденциальных криптовалют, то она будет одним из наиболее оптимальных вариантов для моих поклонников и как раз выходит мой новый альбом, - сказал рэппер G-Eazy в своем заявлении.

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Перевод специально для MMGP.ru
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