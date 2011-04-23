Wolsal - wolsal.biz - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Наша инвестиционная платформа предназначена для активных людей, которые хотят достичь финансовой независимости, но по каким-либо причинам не могут этого сделать, потому что они не являются финансовыми экспертами и аналитиками в криптовалюте или фондовой бирже. WOLSAL LTD - это прогрессивная высокодоходная платформа частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды, криптовалюты и финансовые виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для стремительного развития нашей инвестиционной программы и повышения ее работоспособности на долгосрочную перспективу.
Дата старта –5 декабря 2017 г
Планы
130% через 3 дня
Минимальный депозит 1$
Максимальный депозит 10 000$ Начисления каждый час
Депозит включён в выплаты
ДЕПЪ
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U12022***->U15353300. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем andy_h на 30.00 USD.. Date: 13:00 05.12.17. Batch: 197391517.
Играю
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1376****-U15353300. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем arman411808 на 30.00 USD.. Date: 13:17 05.12.17. Batch: 197393670.