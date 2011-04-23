Wolsal - wolsal.biz - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Wolsal - wolsal.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 16:46
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 40,057
Благодарностей: 7,706
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Wolsal - wolsal.biz
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Wolsal

О КОМПАНИИ (взято с сайта проекта)

Цитата:
Наша инвестиционная платформа предназначена для активных людей, которые хотят достичь финансовой независимости, но по каким-либо причинам не могут этого сделать, потому что они не являются финансовыми экспертами и аналитиками в криптовалюте или фондовой бирже. WOLSAL LTD - это прогрессивная высокодоходная платформа частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды, криптовалюты и финансовые виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для стремительного развития нашей инвестиционной программы и повышения ее работоспособности на долгосрочную перспективу.
Дата старта –5 декабря 2017 г

Планы


130% через 3 дня
Минимальный депозит 1$
Максимальный депозит 10 000$
Начисления каждый час
Депозит включён в выплаты

Реферальная программа– 5%-2%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Payeer, Perfectmoney, QIWI, Yandexmoney, Advcash, Bitcoin

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
28f9b0bb-c892-4c90-a9c5-7502f4bf70b4
Кому:
nilarius@yahoo.com
Снято:
-200.00 USD

Отправлено:
200.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем Knjaz на 200.00 USD


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
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Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 17:01
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 2,372
Благодарностей: 378
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Wolsal - wolsal.biz
ДЕПЪ
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U12022***->U15353300. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем andy_h на 30.00 USD.. Date: 13:00 05.12.17. Batch: 197391517.
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Старый Сегодня, 17:14
#3
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 40,057
Благодарностей: 7,706
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Автор темы Re: Wolsal - wolsal.biz
Рефские инстантом

Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
f8de4775-8293-4d83-a688-af14445816a6
От:
nilarius@yahoo.com

Сумма:
1.50 USD
Примечание:
Выплата с WOLSAL
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Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 17:20
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 1,282
Благодарностей: 314
УГ: 0
КП: 0.009
Re: Wolsal - wolsal.biz
Играю
The amount of 30 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1376****-U15353300. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем arman411808 на 30.00 USD.. Date: 13:17 05.12.17. Batch: 197393670.
__________________
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arman411808 на форуме  
Старый Сегодня, 17:25
#5
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 40,057
Благодарностей: 7,706
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Автор темы Re: Wolsal - wolsal.biz
Инстант

12.05.17 13:26 Account Receive +3.5 Received Payment 3.5 USD from account U15353300 to account U17755**. Batch: 197394437. Memo: API Payment. Выплата с WOLSAL
__________________
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Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 17:32
#6
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 2,692
Благодарностей: 714
УГ: 8
КП: 0.039
Re: Wolsal - wolsal.biz
группв ВК пустая

РФ-U15353300-верик

Хостинг: Cloudflare
SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2017-12-03 - 2018-06-11
Скрипт: Blitz-Market

1252.70
Пополнено
5.00
Выплаты

адин накрути выплат

консультант Catarina...
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conquest на форуме  
Старый Сегодня, 18:07
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 127
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Wolsal - wolsal.biz
Цитата:
Сообщение от conquest Посмотреть сообщение
группв ВК пустая
Торопятся денег перед новым годом собрать))
__________________
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Bumbrlz на форуме  
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