Обзор и работа с мобильным холодным кошельком Mycelium - Криптовалютные кошельки | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,403 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Обзор и работа с мобильным холодным кошельком Mycelium

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:09
#1
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,126
Благодарностей: 2,213
УГ: 36
Записей в CT-блоге: 291
Подписок CT: 29
КП: 0.257
подарки
Обзор и работа с мобильным холодным кошельком Mycelium
Мобильный холодный кошелек Mycelium

Сайт кошелька Mycelium.com

Это холодный мобильный кошелек, в который в качестве партнеров интегрированы биржи, благодаря чему появилась возможность менять Bitcoin напрямую через кошелек на евро, доллары и даже осуществлять банковские переводы.

Цитата:
Холодный кошелек означает, что программное обеспечение кошелька находится не на сервере, а скачивается напрямую на мобильное устройство. Данный кошелек является легким, то есть не занимает много памяти в вашем устройстве. Дополнительным плюсом кошелька является подключение к биржам, а также синхронизация с популярными "настольными" криптокошельками
Партнеры

CASHILA - оплата счетов в SEPA зоне - единой зоне евро (EU).
COINAPULT - платежи в USD и других фиатных деньгах.
GLIDERA - покупка и продажа bitcoin, используя банковские счета в США и Канаде.

Функции

быстрый запуск, синхронизация, с момента запуска кошелька появляется возможность получать и тратить bitcoin;
защита Вашего кошелька 6 значным PIN-кодом при отправке средств и входе в кошелек, для повышенной безопасности платежей можно дополнительно установить PIN-код;
резервное копирование.
Цитата:
Так как это холодный кошелек, то он привязан к устройству на котором он находится. Чтобы не потерять деньги на кошельке вместе с устройством, необходимо создать резервную копию, которая бы позволила восстановить кошелек в случае потери устройства - носителя;
адресная книга для часто используемых адресов;
история транзакций с полными деталями сделки;
возможность делиться своими Bitcoin-адресами с помощью NFC, Twitter, Facebook, электронной почты и многого другого;
100% контроль над вашими личными ключами;
возможность самостоятельно покупать и продавать Bitcoin через других пользователей кошелька.

Создание и установка кошелька

Загрузка кошелька осуществляется здесь: https://wallet.mycelium.com/contact.html

Существуют следующие версии загрузки кошелька:
Прямая загрузка (только для Андроида)
Загрузка с Google Play
Загрузка iOS App Store

Загрузив кошелек вы можете увидеть следующую кабину

Для покупки-продажи Bitcoin необходимо создать учетную запись, которая будет привязана к кошельку, в которой будет содержаться информация о пользователе

Данный кошелек предоставляет возможность пользователям напрямую покупать-продавать Bitcoin. Для этого вам надо будет всего лишь ввести свое местоположение, указать где вы находитесь.
Если вы захотите купить или продать Bitcoin то появится список ближайших для вас продавцов или покупателей, вы с ними можете связаться и совершить обмен.
Вот так выглядит страница личных обменов:


Безопасность кошелька

1. Наличие "Холодного хранилища"



Цитата:
Холодное хранилище является наиболее безопасным способом хранения средств. Средства, находящиеся в холодном хранилище недоступны для текущего оборота. Они заблокированы ключом. Существует несколько видов ключей, что делает хранение еще более безопасным. В холодном хранилище рекомендуется держать средства, которые вы не собираетесь использовать и храните в инвестиционных целях в качестве депозита.

Настройки кошелька

Функции:
1. Выбор языка
2. Выбор валюты
3. Выбор биржи, курс которой вас больше устраивает
4. Номинал отображения Bitcoin (BTC, mBTC, μBTC)
5. Можно задать размер комиссии майнерам
Цитата:
От этого будет зависеть скорость осуществления переводов
6. Отображение блоков при прохождении платежа
7. Возможность установления PIN-кода при отправки денежных средств и входе в кошелек
Цитата:
Повышает безопасность кошелька
8. Установить настройки Local Trader
9. Использование сети tor


__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
О том как я зарабатываю на крипте и не только...
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:42.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком СoinsBank veranika55 Криптовалютные кошельки 0 01.12.2017 22:39
Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком Сoinomi.com veranika55 Криптовалютные кошельки 0 01.12.2017 19:40
Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction veranika55 Криптовалютные кошельки 0 30.11.2017 18:17
Facebook Messenger намерен стать платежным мобильным кошельком bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.03.2016 13:44
iPhone 6 станет "мобильным кошельком"? Alex356 Новости платежных систем 16 24.12.2014 12:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар besenok
MU Online - mu-online.biz
От besenok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Три возможных причины влияющих сегодня на курс Bitcoin
От moskva в разделе «Горячие новости»
Аватар bobr13
ПАММ-счет morozFX:212283 (Alpari)
От bobr13 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Александр-Орлов
More-wmr.info - WMR моментально на кошелек!
От Александр-Орлов в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tanrad
Платина на уровнях покупки
От tanrad в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
Аватар SOLO-MON
Ценовой рекорд: Dell покупает компанию EMC за $67 млрд
От SOLO-MON в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,403
Тем
502,747
Сообщений
12,616,798

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram