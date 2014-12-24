Обзор и работа с мобильным холодным кошельком Mycelium - Криптовалютные кошельки | MMGP

Мобильный холодный кошелек Mycelium
Сайт кошелька Mycelium.com
Это холодный мобильный кошелек, в который в качестве партнеров интегрированы биржи, благодаря чему появилась возможность менять Bitcoin напрямую через кошелек на евро, доллары и даже осуществлять банковские переводы.
Партнеры
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Холодный кошелек означает, что программное обеспечение кошелька находится не на сервере, а скачивается напрямую на мобильное устройство. Данный кошелек является легким, то есть не занимает много памяти в вашем устройстве. Дополнительным плюсом кошелька является подключение к биржам, а также синхронизация с популярными "настольными" криптокошельками
CASHILA - оплата счетов в SEPA зоне - единой зоне евро (EU).
COINAPULT - платежи в USD и других фиатных деньгах.
GLIDERA - покупка и продажа bitcoin, используя банковские счета в США и Канаде.
Функции
быстрый запуск, синхронизация, с момента запуска кошелька появляется возможность получать и тратить bitcoin;
защита Вашего кошелька 6 значным PIN-кодом при отправке средств и входе в кошелек, для повышенной безопасности платежей можно дополнительно установить PIN-код;
резервное копирование.
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Так как это холодный кошелек, то он привязан к устройству на котором он находится. Чтобы не потерять деньги на кошельке вместе с устройством, необходимо создать резервную копию, которая бы позволила восстановить кошелек в случае потери устройства - носителя;
адресная книга для часто используемых адресов;
история транзакций с полными деталями сделки;
возможность делиться своими Bitcoin-адресами с помощью NFC, Twitter, Facebook, электронной почты и многого другого;
100% контроль над вашими личными ключами;
возможность самостоятельно покупать и продавать Bitcoin через других пользователей кошелька.
Создание и установка кошелька
Загрузка кошелька осуществляется здесь: https://wallet.mycelium.com/contact.html
Существуют следующие версии загрузки кошелька:
Прямая загрузка (только для Андроида)
Загрузка с Google Play
Загрузка iOS App Store
Загрузив кошелек вы можете увидеть следующую кабину
Для покупки-продажи Bitcoin необходимо создать учетную запись, которая будет привязана к кошельку, в которой будет содержаться информация о пользователе
Данный кошелек предоставляет возможность пользователям напрямую покупать-продавать Bitcoin. Для этого вам надо будет всего лишь ввести свое местоположение, указать где вы находитесь.
Если вы захотите купить или продать Bitcoin то появится список ближайших для вас продавцов или покупателей, вы с ними можете связаться и совершить обмен.
Вот так выглядит страница личных обменов:
Безопасность кошелька
1. Наличие "Холодного хранилища"
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Холодное хранилище является наиболее безопасным способом хранения средств. Средства, находящиеся в холодном хранилище недоступны для текущего оборота. Они заблокированы ключом. Существует несколько видов ключей, что делает хранение еще более безопасным. В холодном хранилище рекомендуется держать средства, которые вы не собираетесь использовать и храните в инвестиционных целях в качестве депозита.
Настройки кошелька
Функции:
1. Выбор языка
2. Выбор валюты
3. Выбор биржи, курс которой вас больше устраивает
4. Номинал отображения Bitcoin (BTC, mBTC, μBTC)
5. Можно задать размер комиссии майнерам
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От этого будет зависеть скорость осуществления переводов
6. Отображение блоков при прохождении платежа
7. Возможность установления PIN-кода при отправки денежных средств и входе в кошелек
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Повышает безопасность кошелька
8. Установить настройки Local Trader
9. Использование сети tor