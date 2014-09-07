В поисках инвестора/спонсора - Аллоды Онлайн - Куда инвестировать деньги | MMGP

Команда RuAllods, ищет инвестора для масштабного открытия игрового проекта игры Аллоды Онлайн версии 5.0.2
Что мы имеем на сегодняшний день?
Богатые знания в сфере программирования и IT технологий.
PackBin клиента игры.
Ланучер собственной разработки.
Веб-обвязка собственной разработки.
Ресурсы для отличного стартапа.
Навыки в создание бренда.
Исходники официального сервера версии 5.0.2
Что мы гарантируем?
100% успех стартапа и продолжительности жизни игрового сообщества.
Хорошая прибыль.
Для чего нам требуются инвестиции?
Средства на мощное серверное оборудование.
Средства на проведения маркетинговых стратегий.
Доход проекта за 2 недели все доказательства и доступы смогу выдать для просмотра.
http://skrinshoter.ru/s/180817/wwOLtCrV?a