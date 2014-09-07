В поисках инвестора/спонсора - Аллоды Онлайн - Куда инвестировать деньги | MMGP
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В поисках инвестора/спонсора - Аллоды Онлайн

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
В поисках инвестора/спонсора - Аллоды Онлайн
Команда RuAllods, ищет инвестора для масштабного открытия игрового проекта игры Аллоды Онлайн версии 5.0.2

Что мы имеем на сегодняшний день?
Богатые знания в сфере программирования и IT технологий.
PackBin клиента игры.
Ланучер собственной разработки.
Веб-обвязка собственной разработки.
Ресурсы для отличного стартапа.
Навыки в создание бренда.
Исходники официального сервера версии 5.0.2

Что мы гарантируем?
100% успех стартапа и продолжительности жизни игрового сообщества.
Хорошая прибыль.

Для чего нам требуются инвестиции?
Средства на мощное серверное оборудование.
Средства на проведения маркетинговых стратегий.

Доход проекта за 2 недели все доказательства и доступы смогу выдать для просмотра.
http://skrinshoter.ru/s/180817/wwOLtCrV?a
__________________
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Arsiks вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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