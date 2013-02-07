crypto-tower.cc - Crypto-tower - HYIP с почасовыми планами | MMGP

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Старт был 04.12.2017 года в 17-00 по МСК
О проекте:
Добро пожаловать в Panther Trade LTD. Мы являемся ведущей компанией, специализирующейся на рынке Forex и Cryptocurrency.
Наша цель - добиться максимальной отдачи от деятельности на валютном рынке Forex и Cryptocurrency. Если вы хотите войти в мир онлайн-трейдинга на валютном и крипто валютном рынке, тогда добро пожаловать в наш фонд. Инвестиции с Panther Trade LTD являются доступными, безопасными и подойдут большому кругу инвесторов. Наша команда неустанно работает над тем, чтобы бы добиваться наилучших результатов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.
Panther Trade LTD - инвестиционный фонд, который работает с 2016 года и добился отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов являются ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении многих лет, каждый из трейдеров проводил торговые операции на самых высоких уровнях и создал солидную репутацию, благодаря которой попал в команду Panther Trade LTD. Наши обученные сотрудники и опытные специалисты в области финансов и смежных областей , включая торговлю, аналитику, маркетинг, компьютерные технологии, право и менеджмент, готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыль, полученная благодаря работе наших специалистов, справедливо распределяется между фондом и частными инвесторами, нашими клиентами.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
1-150$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%)
151-400$ 32% в сутки на 4 дня (итого 128%)
401-10000$ 8.375% каждые 6 часов на 4 дня (итого 134%)
Депозит включён в выплаты по всем тарифам
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс Деньги, Ethereum
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.5$
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 7%-1%-1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Контакты администрации:
Почта: support@crypto-tower.cc
Группа вк: https://vk.com/crypto_tower
Телеграм чат: https://t.me/cryptotower_chat
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете crypto-tower.cc:
Обзор crypto-tower.cc - лёгкий способ заработка на инвестициях!
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