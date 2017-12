crypto-tower.cc - Crypto-tower - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Lordborg Топ Мастер

crypto-tower.cc - Crypto-tower

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не админ / владелец сайта

Старт был 04.12.2017 года в 17-00 по МСК











О проекте:

Добро пожаловать в Panther Trade LTD. Мы являемся ведущей компанией, специализирующейся на рынке Forex и Cryptocurrency.



Наша цель - добиться максимальной отдачи от деятельности на валютном рынке Forex и Cryptocurrency. Если вы хотите войти в мир онлайн-трейдинга на валютном и крипто валютном рынке, тогда добро пожаловать в наш фонд. Инвестиции с Panther Trade LTD являются доступными, безопасными и подойдут большому кругу инвесторов. Наша команда неустанно работает над тем, чтобы бы добиваться наилучших результатов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.



Panther Trade LTD - инвестиционный фонд, который работает с 2016 года и добился отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов являются ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении многих лет, каждый из трейдеров проводил торговые операции на самых высоких уровнях и создал солидную репутацию, благодаря которой попал в команду Panther Trade LTD. Наши обученные сотрудники и опытные специалисты в области финансов и смежных областей , включая торговлю, аналитику, маркетинг, компьютерные технологии, право и менеджмент, готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыль, полученная благодаря работе наших специалистов, справедливо распределяется между фондом и частными инвесторами, нашими клиентами.



Инвестиционные планы:

1-150$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%)

151-400$ 32% в сутки на 4 дня (итого 128%)

401-10000$ 8.375% каждые 6 часов на 4 дня (итого 134%)

Депозит включён в выплаты по всем тарифам

Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Количество открываемых вкладов не ограничено



Особенности ввода и вывода средств:

Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс Деньги, Ethereum

Выплаты инстант

Минимальный вклад 1$

Минималка на вывод 0.5$

При выводе денег комиссии нет



Партнёрская программа:



Партнёрка 3-lvl: 7%-1%-1% от вклада

Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется



Контакты администрации:

Почта:

Группа вк:

Телеграм чат:

Есть форма для обратной связи на самом сайте



Мой вклад в личном кабинете crypto-tower.cc:





Обзор crypto-tower.cc - лёгкий способ заработка на инвестициях! YouTube YouTube

