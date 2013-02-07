crypto-tower.cc - Crypto-tower - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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crypto-tower.cc - Crypto-tower

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 15:11
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 10,096
Благодарностей: 1,190
УГ: 424
КП: 0.110
подарки
crypto-tower.cc - Crypto-tower
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 04.12.2017 года в 17-00 по МСК





О проекте:
Добро пожаловать в Panther Trade LTD. Мы являемся ведущей компанией, специализирующейся на рынке Forex и Cryptocurrency.

Наша цель - добиться максимальной отдачи от деятельности на валютном рынке Forex и Cryptocurrency. Если вы хотите войти в мир онлайн-трейдинга на валютном и крипто валютном рынке, тогда добро пожаловать в наш фонд. Инвестиции с Panther Trade LTD являются доступными, безопасными и подойдут большому кругу инвесторов. Наша команда неустанно работает над тем, чтобы бы добиваться наилучших результатов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.

Panther Trade LTD - инвестиционный фонд, который работает с 2016 года и добился отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов являются ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении многих лет, каждый из трейдеров проводил торговые операции на самых высоких уровнях и создал солидную репутацию, благодаря которой попал в команду Panther Trade LTD. Наши обученные сотрудники и опытные специалисты в области финансов и смежных областей , включая торговлю, аналитику, маркетинг, компьютерные технологии, право и менеджмент, готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыль, полученная благодаря работе наших специалистов, справедливо распределяется между фондом и частными инвесторами, нашими клиентами.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
1-150$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%)
151-400$ 32% в сутки на 4 дня (итого 128%)
401-10000$ 8.375% каждые 6 часов на 4 дня (итого 134%)
Депозит включён в выплаты по всем тарифам
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс Деньги, Ethereum
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.5$
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 7%-1%-1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется

Контакты администрации:
Почта: support@crypto-tower.cc
Группа вк: https://vk.com/crypto_tower
Телеграм чат: https://t.me/cryptotower_chat
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете crypto-tower.cc:


Обзор crypto-tower.cc - лёгкий способ заработка на инвестициях!

Свои отзывы о crypto-tower.cc можете оставлять в комментариях под темой.
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Старый Сегодня, 15:17
#2
Мастер
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Дальний Восток
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 14,929
Благодарностей: 7,540
УГ: 2
КП: 0.159
Re: crypto-tower.cc - Crypto-tower
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
31% в сутки на 4 дня
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
32% в сутки на 4 дня
Как-то на почас не тянет.

Если только этот план:

Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
8.375% каждые 6 часов на 4 дня
Так он нерабочий. Замануха для "буратин":

Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
401-10000$
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Старый Сегодня, 15:29
#3
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
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Записей в блоге: 11
УГ: 193
КП: 0.084
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Re: crypto-tower.cc - Crypto-tower
Процен жирный по этому все равно куда он попал, фасты или почас. )
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 15:39
#4
Мастер
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Дальний Восток
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 14,929
Благодарностей: 7,540
УГ: 2
КП: 0.159
Re: crypto-tower.cc - Crypto-tower
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Процен жирный по этому все равно куда он попал, фасты или почас. )
Показатель "жирности" не является определяющим, в данном случае.
Вам ли не знать, Николай.
__________________
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IgKr на форуме  
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