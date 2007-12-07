Индонезия готовится законодательно запретить использование криптовалют - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Индонезия готовится законодательно запретить использование криптовалют

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Индонезия готовится законодательно запретить использование криптовалют

Самая большая страна Южной Азии — Индонезия — введет законодательный запрет на использование любых криптовалют, сообщает Finance Magnates со ссылкой на местные СМИ.

Новое законодательство запретит платежным операторам какое-либо сотрудничество со “сторонами, которые обеспечивают операции с цифровыми валютами”. Об этом заявил губернатор Банка Индонезии Агус Мартовардохо (Agus Martowardojo). Он добавил, что принятое решение защитит суверенитет национальной валюты страны — рупии.

Цитата:
“Необходимо сохранить единое поле игры с официальными финансовыми учреждениями. Мы требуем, чтобы все активисты финансовых технологий, которые приходят в платежную систему, регистрировались в Банке Индонезия, сообщали о деятельности и проводили испытания в “регуляционной песочнице”, — сказал губернатор Центробанка.
Банк будет собирать данные о финансовых технологиях и цифровой торговле с целью разработки сбалансированной экономической политики.

Цитата:
“Мы рассматриваем цифровые технологии как огромные изменения и большую неопределенность для будущей экономической модели. Как разработчики политики, мы должны предвидеть события, вызванные этими фундаментальными изменениями”, — добавил Агус Мартовардохо.
Согласно сообщения местных газет, законодательство объявит все транзакции с непризнанными государством валютами незаконными независимо от того, производит их юридическое или физическое лицо.

В конце октября Банк Индонезии уже заявлял, что не считает биткоин законным платежным средством.

Напомним, что ранее один из самых известных критиков криптовалюты глава JPMorgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) говорил, что “государства рано или поздно раздавят биткоин”. А лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц (Joseph E. Stiglitz) прямо призвал власти США сделать это.

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