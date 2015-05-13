ТОП-5 способов приема Monero платежей на Вашем сайте - Инвестирование в криптовалюты | MMGP
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ТОП-5 способов приема Monero платежей на Вашем сайте

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,028
Благодарностей: 1,844
УГ: 42
КП: 0.120
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ТОП-5 способов приема Monero платежей на Вашем сайте

Если Вы являетесь онлайн-предпринимателем или владельцем веб-сайта и принимаете Bitcoin платежи, то стоит обратить внимание на Monero, одну из лучших криптовалют по рыночной капитализации.


Прием Monero платежей - это своего рода инвестиции в криптовалюту. Monero позволяет владельцам веб-сайтов, интернет-магазинов и поставщикам услуг получить более высокую прибыль и предлагать услуги клиентам по доступным ценам. Прием платежей в Monero становится популярней и востребованней, а значит уважающий себя онлайн-предприниматель должен иметь такую возможность.

Если Вы решили быть частью сообщества тех, кто принимает Monero, Вы можете ознакомиться с представленными мной инструментами, которые позволяют автоматически обрабатывать Monero платежи.
Простое размещение адреса кошелька на сайте

Вы можете сэкономить себе время и разместить на сайте свой адрес кошелька Monero. Тот кто будут оплачивать товар или услугу, просто копирует адрес, а затем уведомляет Вас о совершении платежа, предоставляя простой идентификатор, подтверждающий то, что оплата завершена. Проверить транзакции можно на Monero Blockchain Explorer.
Coinpayments

Платформа Coinpayments позволит Вам принимать более 80-ти криптовалют, включая Monero с дополнительной комиссией 0.5%. Данная платформа будет крайне полезной фрилансерам, сетевикам, поставщикам различных онлайн обучающих программ или что-то в этом роде. Здесь Вы сами можете выбрать, какую криптовалюту принимать. Это может быть как Monero, так и Zcash. Вы также можете конвертировать Monero в другие криптовалюты и наоборот. Coinpayments доступен для основных платформ, таких как WHMCS, WooCommerce, Opencart, Prestashop, Magento и OSCommerce.
Coingate

Платформа Coingate позволяет Вам в режиме реального времени обрабатывать Monero платежи, подбирая лучший курс с крупнейших криптовалютных бирж. Регистрация здесь крайне проста, и уже через несколько минут Вы сможете получить API, различные кнопки и плагины для приема платежей. Стоит отметить, что Coingate работает с 40 криптовалютами и доступен для Android и iOS устройств.
Monero WooCommerce

Данный плагин доступен на GitHub. Возможно Вам понадобится некоторые знания PHP, если таковых нет, то можно воспользоваться услугами программиста. Monero WooCommerce - это мощный инструмент интернет торговли.
GloBee

GloBee - это простая в использовании платформа, предоставляющая е-коммерс плагины для OpenCart, WooCommerce, Drupal Commerce и др. GloBee имеет 3 пакета, которые рассчитаны для самых разных клиентов. Бесплатный пакет - это отличный способ начать принимать Monero с комиссией 1%. Пакеты Startet ($30) и Premium ($300) имеют нулевую комиссию, дополнительную поддержку и минимальную сумму счета в размере $1.

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Автор: Alcest
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Метки
криптовалюта, прием платежей
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