ТОП-5 способов приема Monero платежей на Вашем сайте - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Если Вы являетесь онлайн-предпринимателем или владельцем веб-сайта и принимаете Bitcoin платежи, то стоит обратить внимание на Monero, одну из лучших криптовалют по рыночной капитализации.
Прием Monero платежей - это своего рода инвестиции в криптовалюту. Monero позволяет владельцам веб-сайтов, интернет-магазинов и поставщикам услуг получить более высокую прибыль и предлагать услуги клиентам по доступным ценам. Прием платежей в Monero становится популярней и востребованней, а значит уважающий себя онлайн-предприниматель должен иметь такую возможность.
Если Вы решили быть частью сообщества тех, кто принимает Monero, Вы можете ознакомиться с представленными мной инструментами, которые позволяют автоматически обрабатывать Monero платежи.
Простое размещение адреса кошелька на сайте
Вы можете сэкономить себе время и разместить на сайте свой адрес кошелька Monero. Тот кто будут оплачивать товар или услугу, просто копирует адрес, а затем уведомляет Вас о совершении платежа, предоставляя простой идентификатор, подтверждающий то, что оплата завершена. Проверить транзакции можно на Monero Blockchain Explorer.
Coinpayments
Платформа Coinpayments позволит Вам принимать более 80-ти криптовалют, включая Monero с дополнительной комиссией 0.5%. Данная платформа будет крайне полезной фрилансерам, сетевикам, поставщикам различных онлайн обучающих программ или что-то в этом роде. Здесь Вы сами можете выбрать, какую криптовалюту принимать. Это может быть как Monero, так и Zcash. Вы также можете конвертировать Monero в другие криптовалюты и наоборот. Coinpayments доступен для основных платформ, таких как WHMCS, WooCommerce, Opencart, Prestashop, Magento и OSCommerce.
Coingate
Платформа Coingate позволяет Вам в режиме реального времени обрабатывать Monero платежи, подбирая лучший курс с крупнейших криптовалютных бирж. Регистрация здесь крайне проста, и уже через несколько минут Вы сможете получить API, различные кнопки и плагины для приема платежей. Стоит отметить, что Coingate работает с 40 криптовалютами и доступен для Android и iOS устройств.
Monero WooCommerce
Данный плагин доступен на GitHub. Возможно Вам понадобится некоторые знания PHP, если таковых нет, то можно воспользоваться услугами программиста. Monero WooCommerce - это мощный инструмент интернет торговли.
GloBee
GloBee - это простая в использовании платформа, предоставляющая е-коммерс плагины для OpenCart, WooCommerce, Drupal Commerce и др. GloBee имеет 3 пакета, которые рассчитаны для самых разных клиентов. Бесплатный пакет - это отличный способ начать принимать Monero с комиссией 1%. Пакеты Startet ($30) и Premium ($300) имеют нулевую комиссию, дополнительную поддержку и минимальную сумму счета в размере $1.
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Автор: Alcest
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