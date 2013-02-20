Токийская финансовая биржа запустит фьючерсы на биткоин - Горячие новости | MMGP

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Токийская финансовая биржа запустит фьючерсы на биткоин

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Токийская финансовая биржа запустит фьючерсы на биткоин


Токийская фондовая биржа запустит фьючерсные контракты на криптовалюту Bitcoin.


Сегодня одна из самых востребованных азиатских биржевых площадок Токийская фондовая биржа начала подготовку к запуску фьючерсных контрактов на Bitcoin, следуя за своими американскими конкурентами Чикагской биржей опционов CBOE и Чикагской товарной биржей CME, которые ранее уже объявили о запуске в этом месяце фьючерсных контрактов на криптовалюту Bitcoin.

Токийская фондовая биржа в число участников торгов которой входят такие финансовые гиганты как JPMorgan Chase & Co. и Barclays Bank Plc, планирует сформировать рабочую группу в январе для изучения криптовалют, сообщил исполнительный директор Сёдзо Охта журналистам в конце прошлой недели. По его словам, потребуются изменения в национальном законодательстве по ценным бумагам. В Японии формирование рабочей группы, как правило, является первым шагом на пути разработки законодательства.

«Как только законопроект о финансовых инструментах и биржах признает цифровые валюты в качестве финансовых продуктов, мы введем фьючерсные контракты на Bitcoin как можно быстрее», - сказал Охта журналистам 1 декабря. «Для этого мы запустим эту рабочую группу для изучения различных аспектов, в том числе статус нынешнего Bitcoin, его перспективы и форму, в которой он укоренится в обществе Японии».


Токийская фондовая биржа, известная как TFX, обрабатывает фьючерсы Nikkei 225 и Topix. TFX используется институциональными инвесторами для торговли фьючерсными контрактами на валюты и индексы. По данным биржи размещенным на своем сайте, в ноябре было обработано 3,5 млн контрактов.

Еще с апреля Япония стала одной из самых быстроразвивающихся стран, которая разработала законы для регулирования криптовалют, признав биткойн в качестве законного платежного средства и выдав лицензии некоторому числу японских криптобирж. На сегодняшний день 15 криптобирж получили лицензии от японского Агентства по финансовым ценным бумагам. Японские криптобиржи по некоторым оценкам составляют примерно половину глобального объема торговли биткойнами, чему способствует необычная бизнес-модель, которая не взимает комиссию за торговлю.



Перевод специально для форума MMGP.

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bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткойн
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