Рубль проигнорировал резкое увеличение объема покупок валюты Минфином в резерв - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Рубль проигнорировал резкое увеличение объема покупок валюты Минфином в резерв

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Рубль проигнорировал резкое увеличение объема покупок валюты Минфином в резерв
Рубль проигнорировал резкое увеличение объема покупок валюты в резерв Минфином в декабре, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 12.26 мск снижался на 0,19 рубля - до 58,62 рубля, курс евро - на 0,23 рубля - до 69,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минфин РФ с 7 декабря по 28 декабря будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 12,7 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эту цель 203,9 миллиарда рублей.
Министерство ранее сообщало, что с 8 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты на внутреннем рынке 122,8 миллиарда рублей при объеме ежедневных операций в 5,8 миллиарда рублей.
Рост ежедневного объема покупок во многом связан с сокращением периода покупок, отмечают трейдеры. Тем не менее, даже после такого роста их объем составит немногим более 200 миллионов долларов, что все еще несущественно по сравнению с несколькими миллиардами дневного оборота, рассуждают эксперты.

Источник/МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
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