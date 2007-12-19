[pre-ICO] Coinvest - децентрализованный фондовый рынок для криптовалют c 14.01.2018 - Предстоящие ICO | MMGP
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[pre-ICO] Coinvest - децентрализованный фондовый рынок для криптовалют c 14.01.2018

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[pre-ICO] Coinvest - децентрализованный фондовый рынок для криптовалют c 14.01.2018


Первый в мире децентрализованный инвестиционный рынок для криптовалют.
Инвестируйте в несколько криптовалютных и индексных фондов с одной учетной записью, одним кошельком и одним токеном.


Описание проекта

Coinvest намеревается создать условия при которых пользователи будут иметь одну платформу, один кошелек и один токен (COIN). Эти три составляющие дадут возможность любому инвестору создавать портфель для инвестирования в несколько криптовалют. Это значительно снизит стоимость инвестиций их риск и сложность, которая связана с проведением обменов или других операций. Третья сторона, в виде обменного сервиса или биржи, которая была ранее необходима в традиционных случаях использования инвестиций, теперь заменяется смарт контрактами, которые будут действовать как автономные агенты и возьмут на себя все задачи в пределах всей экосистемы Coinvest.

Протокол Coinvest
В основе создания инвестпортфеля находится Coinvest: протокол блокчейн, определяющий инвестиционные транзакции между пользователями и смарт контракты Coinvest. Поддержка протокола - это DAPP Coinvest.
Coinvest DAPP, дает возможность любому инвестировать в индивидуальный или кураторский индекс криптоактивов. Для этого пользователи создают виртуальные портфели и торгуют своими любимыми криптовалютами, используя рыночные покупки, лимиты покупки, продажи и короткие заказы. Заказы исполняются с помощью токена COIN, который отправляется и удерживается в депонировании по франчайзинговому контракту Coinvest.

Coinvest DAPP и смарт-контракты отслеживают все инвестиционные данные, включая активы, дистрибутивы и т. д. После выполнения заказов на продажу смарт-контракт выпускает инвестированные средства и любую прибыль обратно в Coinvest DAPP. Затем пользователи могут использовать криптовалюты непосредственно из DAPP, используя свой кошелек или дебетовый счет Coinvest. Все транзакции и средства в цифровой форме автоматизируются с помощью компьютерного кода с открытым исходным кодом и никогда не затрагиваются и не управляются другими сторонами.

Команда
В состав команды входят некоторые из самых опытных профессионалов отрасли и советников. В состав советников вошли Тони Скотт: бывший директор по информационным технологиям правительства США, VMWare, Microsoft и Disney, а также Пит Кэшмор: основатель и генеральный директор Mashable.
Команду проекта возглавляет Деймон Нам, который является одновременно основателем и исполнительным директором.

Детали краудсейла
Название токена: COIN
Старт пресейла – 14 января 2018 года
Всего будет эмитировано 60M токенов
Курс токена: 1 ETH =300 COIN
Presale Cap составляет 1.2M
Пресейл бонус - 50%

Cайт
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