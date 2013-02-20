График месяца: криптовалюта Bitcoin по обращению заняла шестое место в мире - Горячие новости | MMGP

График месяца: криптовалюта Bitcoin по обращению заняла шестое место в мире.
Криптовалюта Биткойн заняла шестую позицию в рейтинге мирового обращения основных валют. Позади себя криптовалюта оставила британский фунт, российский рубль, швейцарский франк, а также южнокорейскую вону.
(для расчета был взят курс криптовалюты Bitcoin в $10.765 за 1 BTC).
Интересные факты о Bitcoin:
- более 50% населения нашей планеты живет в странах, где национальная валюта меньше стоимости криптовалюты Bitcoin;
- если курс криптовалюты Bitcoin поднимется до отметки 15 тысяч долларов, то он обойдет индийскую рупию и выйдет на 5-тую строчку в рейтинге. Если обратить внимание на текущий стремительный рост данной криптовалюты, то становится весьма вероятно, что это произойдет уже в этом году;
- чтобы обойти евро и подняться на 2-ую строчку в рейтинге, криптовалюте Bitcoin необходимо вырасти до отметки в 72.300 долларов;
- а чтобы возглавит рейтинг, Bitcoin должен вырасти до 85.160 долларов.
По материалам: https://ru.insider.pro/infographics/...rovaya-valyuta