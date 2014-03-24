Биржи криптовалют с минимальным спредом - Биржи криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Биржи криптовалют с минимальным спредом

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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Старый Сегодня, 13:30
#1
Любитель
 
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 157
Благодарностей: 87
УГ: 0
КП: 0.155
Биржи криптовалют с минимальным спредом
Уважаемые коллеги!
Подскажите какие на данный момент биржи имеют минимальный спред на биткоин? Благодарю
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