5-стартапов которым «ВКонтакте» раздала 2,5 млн руб в рамках программы Start Fellows - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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5-стартапов которым «ВКонтакте» раздала 2,5 млн руб в рамках программы Start Fellows

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5-стартапов которым «ВКонтакте» раздала 2,5 млн руб в рамках программы Start Fellows
«ВКонтакте» назвала пять стартапов, ставших победителями программы поддержки предпринимателей Start Fellows в 2017 году. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе соцсети.

Победители получили по 500 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей на рекламу во «ВКонтакте» и 100 тысяч на услуги хостинг-провайдера и поставщика облачных сервисов, Selectel, который выступил партнёром конкурса.

iBurattino — сервис для автоматического переноса товаров с сайтов онлайн-магазинов в сообщество во «ВКонтакте»;

Therooms.io — приложение-гид по вечеринкам, музыкальным фестивалям, лекциям и выставкам в Москве и Санкт-Петербурге;

Handsales — сервис для поиска товаров ручной работы по сообществам во «ВКонтакте»;

Dlvry — CRM-система для служб доставки еды, помогает принимать и обрабатывать заказы через приложение в сообществе во «ВКонтакте»;

Albato — сервис для интеграции данных из различных систем вроде CRM, аналитики, мессенджеров и соцсетей без помощи разработчика.

Обладатели второго места получат по 100 тысяч рублей на продвижение во «ВКонтакте» и услуги Selectel на 50 тысяч рублей:

«Гамаюн» — приложение для рассылки личных сообщений от имени сообществ «ВКонтакте»;

«Мобивик» — приложение для просмотра, создания и редактирования вики-страниц, в том числе с мобильных устройств;

Loyall — платформа для сбора и обработки оценок качества услуг;

VK App Constructor — конструктор приложений для сообществ во «ВКонтакте», позволяет добавлять в приложение блоки с формами для пожертвований и связи с сообществом;

Leafy — iOS-приложение для любителей книг. С его помощью можно откладывать «на потом» и отмечать уже прочитанные книги, создавать коллекции книг и делиться ими со своими друзьями.

Всего организаторы конкурса получили 327 заявок, из них первичный отбор прошли 67 стартапов, у которых уже были готовые проекты и модель монетизации.

Специально для mmgp.ru
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