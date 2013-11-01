5-стартапов которым «ВКонтакте» раздала 2,5 млн руб в рамках программы Start Fellows - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

«ВКонтакте» назвала пять стартапов, ставших победителями программы поддержки предпринимателей Start Fellows в 2017 году. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе соцсети.
Победители получили по 500 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей на рекламу во «ВКонтакте» и 100 тысяч на услуги хостинг-провайдера и поставщика облачных сервисов, Selectel, который выступил партнёром конкурса.
iBurattino
— сервис для автоматического переноса товаров с сайтов онлайн-магазинов в сообщество во «ВКонтакте»;
Therooms.io
— приложение-гид по вечеринкам, музыкальным фестивалям, лекциям и выставкам в Москве и Санкт-Петербурге;
Handsales
— сервис для поиска товаров ручной работы по сообществам во «ВКонтакте»;
Dlvry
— CRM-система для служб доставки еды, помогает принимать и обрабатывать заказы через приложение в сообществе во «ВКонтакте»;
Albato
— сервис для интеграции данных из различных систем вроде CRM, аналитики, мессенджеров и соцсетей без помощи разработчика.
Обладатели второго места получат по 100 тысяч рублей на продвижение во «ВКонтакте» и услуги Selectel на 50 тысяч рублей:
«Гамаюн»
— приложение для рассылки личных сообщений от имени сообществ «ВКонтакте»;
«Мобивик»
— приложение для просмотра, создания и редактирования вики-страниц, в том числе с мобильных устройств;
Loyall
— платформа для сбора и обработки оценок качества услуг;
VK App Constructor
— конструктор приложений для сообществ во «ВКонтакте», позволяет добавлять в приложение блоки с формами для пожертвований и связи с сообществом;
Leafy
— iOS-приложение для любителей книг. С его помощью можно откладывать «на потом» и отмечать уже прочитанные книги, создавать коллекции книг и делиться ими со своими друзьями.
Всего организаторы конкурса получили 327 заявок, из них первичный отбор прошли 67 стартапов, у которых уже были готовые проекты и модель монетизации.
Специально для mmgp.ru