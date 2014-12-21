ProfCash - profcash.ru - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Наша компания в своей деятельности использует несколько видов арбитражного трейдинга. Например, мы широко применяем метод временного арбитража, получая прибыль за счет разницы валютных курсов и криптовалют во времени. Данная схема ведения торгов стала возможной благодаря опыту и профессионализму наших трейдеров.
Мониторинговый отдел нашей компании отслеживает курсы интересующих нас валютных пар и криптовалют не только во времени, но и на разных торговых площадках. Затем наши трейдеры проводят торговые операции, когда появляется возможность, например, провести следку в направлении продажи активов с одновременным заключением контрсделки (обратной сделки) на покупку активов по более низкому курсу на другой торговой площадке.
Таким образом компания зарабатывает прибыль не только для себя, но и для своих инвесторов, проводя эффективные спекулятивные торговые операции. Такие сделки возможны только при использовании сверхскоростных каналов связи и импульсных торговых стратегий.