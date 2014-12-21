ProfCash - profcash.ru - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 13:16
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,574
Благодарностей: 44
УГ: 2
КП: 0.001
ProfCash - profcash.ru

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 05.12.2017



PROFCASH

Описание:

Цитата:
Наша компания в своей деятельности использует несколько видов арбитражного трейдинга. Например, мы широко применяем метод временного арбитража, получая прибыль за счет разницы валютных курсов и криптовалют во времени. Данная схема ведения торгов стала возможной благодаря опыту и профессионализму наших трейдеров.
Мониторинговый отдел нашей компании отслеживает курсы интересующих нас валютных пар и криптовалют не только во времени, но и на разных торговых площадках. Затем наши трейдеры проводят торговые операции, когда появляется возможность, например, провести следку в направлении продажи активов с одновременным заключением контрсделки (обратной сделки) на покупку активов по более низкому курсу на другой торговой площадке.
Таким образом компания зарабатывает прибыль не только для себя, но и для своих инвесторов, проводя эффективные спекулятивные торговые операции. Такие сделки возможны только при использовании сверхскоростных каналов связи и импульсных торговых стратегий.

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