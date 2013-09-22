Как совершить обмен Биткоина на Qiwi? - Qiwi | MMGP
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Как совершить обмен Биткоина на Qiwi?

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Как совершить обмен Биткоина на Qiwi?
Рынок цифровых валют предоставил нам уникальную возможность заработка. Новые активы вывели инвестирование на перспективную ступень. Но как долго бы не реинвестировал человек в ту или иную монету, наступает момент конвертации цифровых денег, так как ими еще нельзя расплатиться в повседневной жизни. И тогда возникает вопрос об обмене криптовалют на рубли в Киви кошельке. В качестве примера рассмотрим популярный вариант, как вывести Биткоин на Киви.

Конвертация BTC на Qiwi RUR при помощи онлайн обменников


Уже есть электронно-платежные системы, позволяющие напрямую выводить монеты лидирующей валюты в свой кошелёк. К сожалению сервис Qiwi в этом перечне не числится. Приходится прибегать к помощи сторонних ресурсов. Правильнее будет воспользоваться уже отработанной и много раз проверенной схемой.

• При помощи поисковика браузера переходите на сайт популярного мониторинга обменников BestChange для активации вкладки с левой стороны «Таблица».

• Упомянутая вкладка в свою очередь делится на две колонки: «Отдадите» и «Получите». Соответственно здесь выбираем BTC на Qiwi RUR.




• Сразу же с правой стороны сформируется перечень пунктов обмена, работающих с заданным направлением. Из него надо выбрать подходящий ресурс.

• В момент выбора следует учитывать имеющийся резерв денег, последние отзывы пользователей, режим обработки заявок, а также дополнительный комиссионный сбор.

• Определившись с выбором, необходимо кликнуть соответствующей строке и перейти на сайт, открывшийся на новой странице.

• Процедуру оформления заявки по выводу Биткоин на Киви следует начинать с авторизации или регистрации. Так как многие обменные ресурсы зарегистрированным пользователям часто дарят всевозможные бонусы либо же предоставляют накопительную систему скидок.

• Введите во все поля, следуя подсказкам системы, необходимые реквизиты: номера кошельков, свои инициалы, данные электронного ящика и точную сумму BTC. Программа мгновенно сделает расчет и покажет вам цифру Qiwi RUR, которую вы получите, а также размер комиссионных, который будет списан по ходу обработки заявки.

• Если вся указанная информация верна, вас удовлетворяет текущий курс и % комиссионных, вы согласны с правилами сервиса, можете активировать кнопку «Обменять».

• Сразу же ресурс займется обменом криптовалют на рубли в киви кошельке.

• Вам лишь останется дождаться зачисления денег и оставить отзыв о сервисе.

Некоторые тонкости конвертирования


В отличие от обменов привычных валют, вывести Биткоин на Киви гораздо сложнее. Это связано с тем, что далеко не все цифровые кошельки позволяют совершить подобный обмен, и пользователям приходится переводить деньги прямо с торговых площадок.

На биржах же мелкие заявки обрабатываются достаточно долго. Так же задержка может произойти через непредвиденный технический сбой. Поэтому пока с биржи тот же самый Bitcoin поступит на счет обменного пункта, то у последнего может закончиться резервный запас Qiwi RUR. Отправленная сумма, конечно, не пропадет, просто зачисление рублей затянется на неопределенный период времени.

Для того чтобы лишний раз не нервничать, отдавайте предпочтение тем обменникам, на сайтах которых работают чаты техподдержки. Так вам проще будет узнавать информацию о том, когда же всё-таки вы получите свой перевод. Потому что на указанный электронный ящик будет поступать краткая информация: сформированная заявка, получена оплата со стороны клиента, заявка полностью обработана с обеих сторон.

И еще один важный момент! На сайте ЭПС Киви действует ограничение на переводы. Максимальная сумма напрямую зависит от вашего статуса. Для анонимных пользователей установлен потолок – 15 000 рублей. Так что если вы планируете менять биткоины на большую сумму, ЭПС не примет её. Во избежание недоразумений, перейдите в раздел «Идентификация» Qiwi-кошелька и ознакомьтесь со своим лимитом.

Также обратите внимание на то, что работа с вашей заявкой со стороны пункта обмена начнется с той минуты, когда менеджер последнего получит 2 подтверждения обработанных транзакций в системе Bitcoin. При стандартной работе блок-цепочек на это уходит минут 20.

В жизни всякое бывает. И может так случиться, что сразу же после отправки Биткоинов на указанный адрес пропадает сигнал интернета. А после возобновления работы страница ресурса обновляется, и заметок об отправке уже нет. В этом случае следует без промедлений связаться оператором. В противном случае сервис не сможет идентифицировать вашу оплату. А так сотрудник сделает поправки, и после зачисления монет будет осуществлен обмен криптовалют на рубли в киви кошельке.

В завершение


Онлайн обменники устанавливаю персональные курсы, особо не отличающиеся от рыночных. Порой они даже более выгодны, нежели банковские. Но из-за того, что сервисы берут за свою работу дополнительную плату (комиссионные), необходимо на счету иметь столько цифровых монет, чтобы их хватило на все сопутствующие расходы. Так как оперативно не удастся вывести Биткоин на Киви, принимайтесь за транзакцию тогда, когда у вас будет достаточно свободного времени. Ну как разобрались, как переводить Биткоины на Киви кошелёк?



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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