Xiaomi сосредоточится на выпуске устройств с искусственным интеллектом - Новости технологий и интернета | MMGP

В ходе Всемирной интернет-конференции в Китае генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что в ближайшие 10 лет его компания будет сосредоточена на технологиях искусственного интеллекта. Очевидно, что именно с этой целью Xiaomi заключила соглашение с Baidu для совместного развития IoT-направления и разработки технологий в области искусственного интеллекта.
Xiaomi Mi Mix 2
По словам Лэй Цзюня, следующее поколение смартфонов Xiaomi, которое выйдет в 2018 году, оснастят искусственным интеллектом. Вероятно, речь идёт об использовании процессора Snapdragon 845 с выделенным блоком для машинного обучения во флагманских моделях.
Отметим, что Xiaomi уже сделала первый шаг навстречу ИИ, выпустив смарт-колонку Mi AI Speaker, — аналог Google Home и Amazon Echo.
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