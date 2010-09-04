Xiaomi сосредоточится на выпуске устройств с искусственным интеллектом - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,373 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Xiaomi сосредоточится на выпуске устройств с искусственным интеллектом

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:45
#1
Топ Мастер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,814
Благодарностей: 2,697
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 49
Подписок CT: 1
КП: 0.104
подарки
награды Волшебный горшочек 
Xiaomi сосредоточится на выпуске устройств с искусственным интеллектом

В ходе Всемирной интернет-конференции в Китае генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что в ближайшие 10 лет его компания будет сосредоточена на технологиях искусственного интеллекта. Очевидно, что именно с этой целью Xiaomi заключила соглашение с Baidu для совместного развития IoT-направления и разработки технологий в области искусственного интеллекта.


Xiaomi Mi Mix 2

По словам Лэй Цзюня, следующее поколение смартфонов Xiaomi, которое выйдет в 2018 году, оснастят искусственным интеллектом. Вероятно, речь идёт об использовании процессора Snapdragon 845 с выделенным блоком для машинного обучения во флагманских моделях.


Отметим, что Xiaomi уже сделала первый шаг навстречу ИИ, выпустив смарт-колонку Mi AI Speaker, — аналог Google Home и Amazon Echo.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple разрабатывает чип для управления искусственным интеллектом bizneser Новости технологий и интернета 1 30.05.2017 01:20
Toyota создала автомобиль с искусственным интеллектом bezuprechnuy Новости технологий и интернета 19 08.01.2017 18:21
RBS начнет тестировать на клиентах чат-бота с искусственным интеллектом clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 2 08.10.2016 04:32
Мобильный банк с искусственным интеллектом запустят в Гонконге chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2016 14:03
IBM обезопасит платежи искусственным интеллектом Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.01.2016 18:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
GearBest - gearbest.com - Список интернет мошенников
От nlobp в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Анна Чернобай
Samsung ждет рекордной прибыли
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Сбалансированный - Sleyter - (Fx-Trend)
От Sleyter в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар varenik
Движение кэфов...
От varenik в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар bizneser
Смартфон Kodak Ektra возродил легендарный бренд
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Alex356
России пророчат дефолт
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,373
Тем
502,723
Сообщений
12,615,767

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram