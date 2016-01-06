Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Exodus.io - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Exodus.io



Сайт кошелька Exodus.io









Как и любой другой кошелек Exodus.io позволяет в одном месте хранить сразу несколько криптовалют, а именно Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, Dush, DogeCoin и другие криптовалюты, а также некоторые токены, список которых постоянно расширяется. Данный кошелек интегрирован с биржей Shapeshift, что позволяет совершать практически мгновенный обмен внутри кошелька.



Поддерживаемые криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, Dush, DogeCoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic и т.д., а также некоторые токены.



Цитата: Список обслуживаемых валют и токенов постоянно обновляется, поэтому нужно следить за новостями кошелька, и его своевременно обновлять, чтобы появилась возможность работать с новыми криптовалютами и токенами, а также легко их обменивать.



Особенности кошелька



Цитата: Кошелек Exodus относится к категории декстопных кошельков, которые подразумевают хранение приватных ключей на персональных компьютерах. Кроме этого, данный кошелек — «тонкий» (как в случае с небезызвестным Electrum), а это означает, что для его работы нет никакой необходимости скачивать многогигабайтный блокчейн (как, например, в случае с Bitcoin Core). Это достаточно удобно для пользователей, так как нет необходимости скачивать гигабайты информации и на компьюютере остается много свободного места. Ведь многие пользователи предпочитают работать не с одним кошельком, а с несколькими, так как у каждого кошелька есть свои преимущества и недостатки. А если каждый кошелек занимает гигабайты дискового пространства это не удобно, на и не каждый компьютер такое выдержит.



Установка кошелька



1. Скачиваем программное обеспечение. Для этого заходим на

Сайт кошелька Exodus.io

и в правом верхнем углу жмем на кнопку “Download”







В появившемся окне выбираем операционную систему (Mac, Windows или Linux), на которую будем устанавливать кошелек Exodus.



Скачиваем программные файлы, распаковываем архив, после чего запускаем загрузочный файл InstallExodus.exe.



Дальше следуем инструкциям устанавливая кошелек.



После установки открываем кошелек, нажав на ярлык кошелька, который появится на вашем рабочем столе.



Сам кошелек выглядит следующим образом:





Цитата: Круговая диаграмма показывает долю каждой из криптовалют (токенов), хранящихся в кошельке Exodus (при этом, у каждой из них свой цвет). В центре диаграммы – текущая стоимость Ваших криптовалютных активов в USD



Если вы не используете все криптовалюты и токены, то зайдя в настройки можно убрать все лишние криптовалюты, чтобы вам ничего не мешало и не перегружать панель







Также в настройках можно менять цвета, устанавливать разные темы, чтобы всегда ваш кошелек смотрелся по-новому и красиво





Настройки безопасности кошелька



Это очень простой в использовании кошелек, хоть и очень красивый. Но дополнительная безопасность никогда не бывает лишней.



Настройки безопасности осуществляются в разделе “Backup”.



1. Первое что здесь нужно будет сделать – это воспользоваться функцией “Email Backup” и получить ссылку на резервную копию кошелька на указанный Вами Email адрес.



Цитата: Резервная копия дает вам возможность восстановить кошелек в случае если у вас украдут, вы потеряете или у вас поломается устройство, где установлен кошелек. У всех холодных кошельков есть один недостаток - все они зависят от устройства, на котором кошелек установлен и очень часто владельцы кошелька, не заботясь о своей безопасности вместе с устройством теряют и сам кошелек с деньгами на нем. Поэтому, чтобы не допустить подобного обязательно надо создавать резервную копию холодного кошелька. При этом не забывать, что резервная копия дает полный доступ к кошельку тем людям, кто ей воспользуется. Поэтому резервную копию лучше не хранить на почте, так как почтовый ящик может быть взломан (или по крайней мере использовать надежный почтовый ящик, пароли к которому вы постоянно обновляете). Резервную копию лучше хранить в безопасном месте на съемном носителе (например, флешке).



Цитата: Мнемоническая фраза также дает возможность в случае утери доступа к кошельку восстановить его. Также как и резервная копия кошелька мнемоническая фраза должна находится в отдельном безопасном месте, где она не может быть ни украдена, ни потеряна.

поменять (восстановить) пароль и е-мейл.



Цитата: Настройки безопасности самые простые и необходимые. Но они очень важны.



Вот так выглядит окно для установления пароля









Обмен валют



Обмен валют осуществляется благодаря встроенный в кошелек бирже ShapeShift. При этом на самой бирже не надо не регистрироваться, ни тем более верифицироваться. Процесс обмена очень простой и занимает буквально несколько секунд.



1. Заходим в раздел Exchange

2. В появившемся окне выбираем, те валюты, которые хотим поменять и устанавливаем суммы. Причем суммы можно установить как в самих криптовалютах, так и в наиболее удобных для вас фиатных деньгах.



Цитата: Чтобы установить фиатную валюту, необходимо зайти в раздел Settings и из появившегося списка выбрать наиболее удобную для вас валюту.







Вверху сумма указывается в криптовалюте, внизу сумма в фиатной валюте. Причем при обмене сумму можно задавать либо в криптовалюте либо в установленной вами фиатной валюте.



Обмен будет произведет автоматически по курсу ShapeShift.



Пополнение кошелька и выплаты:



Это достаточно простой кошелек, поэтому деньги пополнять очень просто.



1. В разделе wallet выбираем необходимую для пополнения криптовалюту.







Появится окно, в котором будет указана данная криптовалюта, а также все денежные переводы в ней. Чтобы получить номер кошелька, куда отправлять деньги надо нажать на кнопку "Receive".



Появится вот такое вот окно с адресом и кодом криптовалюты







Данный адрес можно скопировать, распечатать и даже отправить по почте, что весьма удобно, просто и понятно в использовании.



Чтобы отправить деньги необходимо нажать на кнопку Send и заполнить появившиеся реквизиты: указать валюту, счет и сумму.



Заключение



Достоинства

Очень простой и удобный в использовании кошелек, все интуитивно просто и понятно

Встроенная биржа

Моментальный обмен

На сайте биржи ShapeShift не надо проходить верификацию, даже регистрироваться вообще не надо.

Постоянно добавляют в обслуживание новые криптовалюты, которые можно менять через биржу ShapeShift. Кошелек можно использовать как обменник, при этом не заморачиваясь верификацией.

Поддерживают некоторые токены, которые также можно менять, а это уже большая редкость (если сама биржа эти токены поддерживает).

Постоянно что-то добавляют и улучшают. В общем кошелек развивается.



Недостатки

Как всегда все упирается в цену вопроса. Достаточно дорогой обмен. Помимо комиссий биржи ShapeShift, необходимо платить комиссии и самому кошельку. Но ведь удобство не бывает бесплатным, иначе кошелек никто не будет поддерживать и он загнется.

Цитата: Кошелек должен быть выгоден не только пользователям, но и его создателям. Надо найти такой вот компромисс. Один из самых красивых мультивалютных кошельков. Разработчики кошелька уделили большое внимание не только функциональности кошелька и его безопасности, но и дизайну, создав на самом деле очень яркий и красивый продукт.Как и любой другой кошелек Exodus.io позволяет в одном месте хранить сразу несколько криптовалют, а именно Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, Dush, DogeCoin и другие криптовалюты, а также некоторые токены, список которых постоянно расширяется. Данный кошелек интегрирован с биржей Shapeshift, что позволяет совершать практически мгновенный обмен внутри кошелька.Так как это все-таки холодный кошелек, то есть вся информация содержится не на сервере, а на самом устройстве, где установлен кошелек, первым делом для работы кошелька необходимо скачать программное обеспечение.1. Скачиваем программное обеспечение. Для этого заходим наи в правом верхнем углу жмем на кнопкуВ появившемся окне выбираем операционную систему (Mac, Windows или Linux), на которую будем устанавливать кошелек Exodus.Скачиваем программные файлы, распаковываем архив, после чего запускаем загрузочный файл InstallExodus.exe.Дальше следуем инструкциям устанавливая кошелек.После установки открываем кошелек, нажав на ярлык кошелька, который появится на вашем рабочем столе.Сам кошелек выглядит следующим образом:Ниже под диаграммой будут указаны балансы каждого из кошельков.Если вы не используете все криптовалюты и токены, то зайдя в настройки можно убрать все лишние криптовалюты, чтобы вам ничего не мешало и не перегружать панельТакже в настройках можно менять цвета, устанавливать разные темы, чтобы всегда ваш кошелек смотрелся по-новому и красивоЭто очень простой в использовании кошелек, хоть и очень красивый. Но дополнительная безопасность никогда не бывает лишней.Настройки безопасности осуществляются в разделе “Backup”.1. Первое что здесь нужно будет сделать – это воспользоваться функцией “Email Backup” и получить ссылку на резервную копию кошелька на указанный Вами Email адрес.2. Дополнительной функцией безопасности является сохранение в надежном месте секретной мнемонической (резервной) фразы из 12 слов.Также в настойках безопасности можно:поменять (восстановить) пароль и е-мейл.Вот так выглядит окно для установления пароляОбмен валют осуществляется благодаря встроенный в кошелек бирже ShapeShift. При этом на самой бирже не надо не регистрироваться, ни тем более верифицироваться. Процесс обмена очень простой и занимает буквально несколько секунд.1. Заходим в раздел Exchange2. В появившемся окне выбираем, те валюты, которые хотим поменять и устанавливаем суммы. Причем суммы можно установить как в самих криптовалютах, так и в наиболее удобных для вас фиатных деньгах.Вверху сумма указывается в криптовалюте, внизу сумма в фиатной валюте. Причем при обмене сумму можно задавать либо в криптовалюте либо в установленной вами фиатной валюте.Обмен будет произведет автоматически по курсу ShapeShift.Это достаточно простой кошелек, поэтому деньги пополнять очень просто.1. В разделе wallet выбираем необходимую для пополнения криптовалюту.Появится окно, в котором будет указана данная криптовалюта, а также все денежные переводы в ней. Чтобы получить номер кошелька, куда отправлять деньги надо нажать на кнопку "Receive".Появится вот такое вот окно с адресом и кодом криптовалютыДанный адрес можно скопировать, распечатать и даже отправить по почте, что весьма удобно, просто и понятно в использовании.Чтобы отправить деньги необходимо нажать на кнопку Send и заполнить появившиеся реквизиты: указать валюту, счет и сумму.Очень простой и удобный в использовании кошелек, все интуитивно просто и понятноВстроенная биржаМоментальный обменНа сайте биржи ShapeShift не надо проходить верификацию, даже регистрироваться вообще не надо.Постоянно добавляют в обслуживание новые криптовалюты, которые можно менять через биржу ShapeShift. Кошелек можно использовать как обменник, при этом не заморачиваясь верификацией.Поддерживают некоторые токены, которые также можно менять, а это уже большая редкость (если сама биржа эти токены поддерживает).Постоянно что-то добавляют и улучшают. В общем кошелек развивается.Как всегда все упирается в цену вопроса. Достаточно дорогой обмен. Помимо комиссий биржи ShapeShift, необходимо платить комиссии и самому кошельку. Но ведь удобство не бывает бесплатным, иначе кошелек никто не будет поддерживать и он загнется.

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О том как я зарабатываю на крипте и не только...

__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:40 . Причина: Добавлено сообщение