Успешные криптоинвесторы могут приобрести золотой Rolls-Royce всего за 15BTC - Горячие новости | MMGP

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Успешные криптоинвесторы могут приобрести золотой Rolls-Royce всего за 15BTC

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Успешные криптоинвесторы могут приобрести золотой Rolls-Royce всего за 15BTC



Успешные криптоинвесторы могут приобрести эксклюзивный золотой
Rolls-Royce всего за 15 монет Bitcoin.


Эксклюзивный роскошный автомобиль представительского класса золотой Rolls-Royce Ghost (Призрак) можно приобрести только за криптовалюту Bitcoin в количестве всего 15 криптомонет (£117.995 или 9.300.000 руб. по текущему курсу).


Этот автомобиль является первым британским авто продаваемым за криптовалюту.

В салоне автомобиль напоминает самолет премиум класса. В интерьер прекрасно вписываются несколько телевизоров, холодильник и конечно же в салоне имеются фужеры для шампанского. Перечислять остальные функции для водителя и пассажиров не имеет смысла, так как в этом автомобиле есть все доступные авто-технологии на данный момент.


Под капотом этого авто притаился зверь 563 л.с. с бензиновым двигателем V12 объемом 6,6 литра, который разгоняет этот авто-корабль весом в 2420 кг за всего каких-то 4,9 секунды.

Вполне достойный вариант автомобиля для выгодно вложившихся в криптовалюту инвесторов.




По материалам: https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83...a_15_bitkoinov

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткойн
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