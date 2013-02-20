Успешные криптоинвесторы могут приобрести золотой Rolls-Royce всего за 15BTC - Горячие новости | MMGP

Успешные криптоинвесторы могут приобрести эксклюзивный золотой
Rolls-Royce всего за 15 монет Bitcoin.
Эксклюзивный роскошный автомобиль представительского класса золотой Rolls-Royce Ghost (Призрак) можно приобрести только за криптовалюту Bitcoin в количестве всего 15 криптомонет (£117.995 или 9.300.000 руб. по текущему курсу).
Этот автомобиль является первым британским авто продаваемым за криптовалюту.
В салоне автомобиль напоминает самолет премиум класса. В интерьер прекрасно вписываются несколько телевизоров, холодильник и конечно же в салоне имеются фужеры для шампанского. Перечислять остальные функции для водителя и пассажиров не имеет смысла, так как в этом автомобиле есть все доступные авто-технологии на данный момент.
Под капотом этого авто притаился зверь 563 л.с. с бензиновым двигателем V12 объемом 6,6 литра, который разгоняет этот авто-корабль весом в 2420 кг за всего каких-то 4,9 секунды.
Вполне достойный вариант автомобиля для выгодно вложившихся в криптовалюту инвесторов.
По материалам: https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83...a_15_bitkoinov