Названы лучшие частные банки в мире - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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Названы лучшие частные банки в мире

Издание Global Finance опубликовало обновленный рейтинг World’s Best Private Banks Awards 2018. Согласно World’s Best Private Banks Awards 2018, самым лучшим частным банком в мире вновь стал швейцарский финансовый конгломерат UBS.

Награды в категории «Самый инновационный частный банк» в этом году удостоился DBS Private Banking из Сингапура, вытеснив прошлогоднего победителя — американский Citi. В прошлом году DBS был признан самым лучшим банком для миллениалов. В этом году эту позицию занял Morgan Stanley.

Самым лучшим банком для предпринимателей стал Santander Private Banking, а для топ-менеджеров — HSBC Private Banking.

Лучшим частным банком для капитала менее $1 млн стал Societe Generale, сменив испанский Santander, а для капитала от $1 млн до $25 млн — RBC (в прошлом году — DBS Bank), для капитала более $25 млн — Citi Private Bank (в прошлом году — JP Morgan).

Global Finance также наградил лучшие частные банки по регионам. Так, лучшим частным банком в Западной Европе назван французкий BNP Paribas, а в Центральной и Восточной Европе — UniCredit. Лучший частный банк на Среднем Востоке — EmiratesNBD, в Африке — Standard Bank, в Северной Америке — Citi Private Bank, в Латинский Америке — BBVA.

Global Finance — ежемесячный финансовый журнал на английском языке. Целевая аудитория журнала — президенты, генеральные директора, топ-менеджеры, финансовые директора, управляющие финансами и прочие финансовые чиновники. Издание распространяется в 158 странах мира. Имеет более 50 тыс подписчиков и получателей, их число сертифицировано BPA Worldwide.

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