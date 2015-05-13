Производитель интерьерных ароматов Nest Fragrances поднимает $70 млн инвестиций - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Создатель интерьерных ароматов Nest Fragrances сегодня сообщил о привлечении $ 70 миллионов инвестиций от венчурных компаний Eurazeo и Tengram Capital Partners.
NEST - это невероятно сильный и динамичный бренд, который пользуется большим спросом в Северной Америке. Достичь таких результатов было бы невозможно без тяжелой работы и опыта всей команды NEST. Лаура Слаткин превратила свою компанию в одну из самых узнаваемых и уважаемых, производящая роскошные ароматы. Мы гордимся тем, что являемся частью этого бренда. Eurazeo станет отличным будущим партнером NEST, - прокомментировал Мэтью Эби, соучредитель и управляющий партнер Tengram Capital Partners.
Компания Nest Fragrances была основана в 2008 году в Нью-Йорке исполнительным директором Лаурой Слаткин и является производителем парфюмерных композиций для дома, таких как арома-свечи, тростниковые диффузоры, жидкое мыло, а также средства для ванны и ухода за телом. В 2012 году компания запустила эксклюзивную линию NEST Fine Fragrances Collection, состоящая из восьми ароматов. На сегодняшний день, NEST поставляет свою продукцию в парфюмерные дома, спа-салоны, бутики по всему миру, а также имеет свой интернет-магазин nestfragrances.com.
Также стоит отметить, что NEST работает с такими клиентами, как Тори Берч, Джонатан Адлер, Calvin Klein, Джейсон Ву, West Elm, Лаура Мерсье, Ральф Лорен.
Tengram Capital Partners - частная инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях в ведущие розничные компании, которые владеют узнаваемыми брендами. Команда имеет разнообразный опыт работы и инвестирует как в малые стартапы с большим потенциалом развития, так и в топовые компании имеющие узнаваемый и популярный продукт. Tengram является инвестором как Algenist, This Works, Zanella, Luciano Barbera, Tommie Copper и Sequential Brands.
Специально для MMGP.RU