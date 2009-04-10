Рынок отнесся к решению РБА нейтрально - Новости и слухи рынка форекс | MMGP

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Рынок отнесся к решению РБА нейтрально

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Рынок отнесся к решению РБА нейтрально
Сегодня РБА сохранил ключевую ставку на уровне 1.50% (как и ожидалось), а текст сопроводительного Заявления был воспринят рынком нейтрально. В нем говорится, что:

сохранение монетарной политики неизменной способствует экономическому росту и достижению цели по инфляции;
рост курса аусси замедлит эти два показателя;
курс аусси остается в диапазоне последних двух лет;
наблюдается рост инвестиций в сферах, не связанных с горнорудным делом;
прогноз по потреблению домохозяйств вызывает озабоченность;
ожидается, что инфляция постепенно вырастет;
в Сиднее наблюдается небольшой снижение цен на жилье;
сильный рынок труда должен со временем стимулировать рост заработных плат;
ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и опережающие индикаторы предсказывают сильный рост впереди.

Отметим, что в тексте Заявления отсутствует фраза о том, что «какое-то время инфляция, вероятно, останется низкой».

Источник: Forexpf.Ru
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