Рынок отнесся к решению РБА нейтрально - Новости и слухи рынка форекс | MMGP

|
Рынок отнесся к решению РБА нейтрально
Сегодня РБА сохранил ключевую ставку на уровне 1.50% (как и ожидалось), а текст сопроводительного Заявления был воспринят рынком нейтрально. В нем говорится, что:
сохранение монетарной политики неизменной способствует экономическому росту и достижению цели по инфляции;
рост курса аусси замедлит эти два показателя;
курс аусси остается в диапазоне последних двух лет;
наблюдается рост инвестиций в сферах, не связанных с горнорудным делом;
прогноз по потреблению домохозяйств вызывает озабоченность;
ожидается, что инфляция постепенно вырастет;
в Сиднее наблюдается небольшой снижение цен на жилье;
сильный рынок труда должен со временем стимулировать рост заработных плат;
ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и опережающие индикаторы предсказывают сильный рост впереди.
Отметим, что в тексте Заявления отсутствует фраза о том, что «какое-то время инфляция, вероятно, останется низкой».
Источник: Forexpf.Ru