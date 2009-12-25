В 2018 году Центральный банк Индонезии запретит Биткойн - Новости криптовалют | MMGP

Согласно сообщениям, центральный банк Индонезии планирует ввести полной запрет на Биткойн.
Банк Индонезия (BI), центральный банк страны, разрабатывает регламент, чтобы вести полный запрет на все виды криптовалют, их торговлю и их использование в транзакциях, по словам Агуса Мартовардохо — главы центрального банка. Согласно местному изданию Pikiran Rakyat, чиновник центрального банка заявил, что регулирование было необходимо для сохранения суверенитета рупии (фиатной валюты Индонезии) в качестве законного платежного средства страны.
Далее он заявил:
«Мы будем также предотвращать возможности арбитража, нездоровую деловую практику и бизнес-контроль сторон, которые находятся вне законодательства Индонезии и могут нанести вред отрасли».
Чиновники говорят, что цифровая валюта также используется для финансирования терроризма и отмывания денег. В комментариях ранее в октябре глава центрального банка сказал, что те, кто использует Биткойн в качестве способа оплаты будут под пристальным контролем.
Кроме того, новые правила, которые должны вступить в силу в 2018 году, также будут включать в себя финансовые технологии (FinTech) и стартапы, находящиеся под его юрисдикцией.
Замечания Мартовардохо о будущем запрете криптовалют появились после того, как финансовый регулятор Индонезии призвал розничных инвесторов держаться подальше от «соблазна» криптовалют.
Председатель Indonesian Task Force (SWI) при Управлении по финансовым услугам, Тонгам Тобинг сказал на прошлой неделе:
«Мы призываем вас инвестировать в логику, а не в Биткойн… Люди, если вы хотите инвестировать, не инвестируете в виртуальные деньги, а инвестируете в юридические активы, которые могут улучшить экономику Индонезии».
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