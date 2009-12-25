В 2018 году Центральный банк Индонезии запретит Биткойн - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,361 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В 2018 году Центральный банк Индонезии запретит Биткойн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,899
Благодарностей: 9,139
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
В 2018 году Центральный банк Индонезии запретит Биткойн


Согласно сообщениям, центральный банк Индонезии планирует ввести полной запрет на Биткойн.

Банк Индонезия (BI), центральный банк страны, разрабатывает регламент, чтобы вести полный запрет на все виды криптовалют, их торговлю и их использование в транзакциях, по словам Агуса Мартовардохо — главы центрального банка. Согласно местному изданию Pikiran Rakyat, чиновник центрального банка заявил, что регулирование было необходимо для сохранения суверенитета рупии (фиатной валюты Индонезии) в качестве законного платежного средства страны.

Далее он заявил:

«Мы будем также предотвращать возможности арбитража, нездоровую деловую практику и бизнес-контроль сторон, которые находятся вне законодательства Индонезии и могут нанести вред отрасли».

Чиновники говорят, что цифровая валюта также используется для финансирования терроризма и отмывания денег. В комментариях ранее в октябре глава центрального банка сказал, что те, кто использует Биткойн в качестве способа оплаты будут под пристальным контролем.

Кроме того, новые правила, которые должны вступить в силу в 2018 году, также будут включать в себя финансовые технологии (FinTech) и стартапы, находящиеся под его юрисдикцией.

Замечания Мартовардохо о будущем запрете криптовалют появились после того, как финансовый регулятор Индонезии призвал розничных инвесторов держаться подальше от «соблазна» криптовалют.

Председатель Indonesian Task Force (SWI) при Управлении по финансовым услугам, Тонгам Тобинг сказал на прошлой неделе:

«Мы призываем вас инвестировать в логику, а не в Биткойн… Люди, если вы хотите инвестировать, не инвестируете в виртуальные деньги, а инвестируете в юридические активы, которые могут улучшить экономику Индонезии».

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2.8 года 200% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е
Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 12:08.
pilot10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шотландия запретит дизельные и бензиновые автомобили к 2032 году Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.09.2017 22:39
Китай запретит VPN-сервисы с 1 февраля 2018 года moskva Новости технологий и интернета 1 15.07.2017 23:58
Крупнейший банк Индонезии проинвестирует в финтех $15 миллионов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 30.01.2017 13:00
Дерипаска: Банк России ведет себя как частный хедж-фонд, а не Центральный банк. ser4442 Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.01.2016 11:21
В Индонезии открылся банк на воде CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 17 14.08.2015 04:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MegaProfit
Анализ валютной пары USDJPY по Price Action
От MegaProfit в разделе «MegaProfit»
Аватар Dimoni4e
Заработок на казино и азартных играх
От Dimoni4e в разделе «Казино»
Аватар shiburshunchik
Mega-profit - mega-profit.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Парабеллум Люгер
Ученые с помощью литографии создали батарею размером 2х2 миллиметра
От Парабеллум Люгер в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Как открыть свой частный детский сад?
От tiu-bik в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар jansen
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил пакеты услуг с мобильным эквайрингом
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,361
Тем
502,706
Сообщений
12,615,384

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram