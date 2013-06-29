Lamborghini показал самый быстрый в мире внедорожник - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Lamborghini показал самый быстрый в мире внедорожник

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Lamborghini показал самый быстрый в мире внедорожник


Итальянский автопроизводитель Lamborghini официально представил внедорожник Urus. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Церемония прошла на заводе компании в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе. Это вторая модель повышенной проходимости в истории компании после выпускавшегося ограниченной серией с 1986 по 1992 годы LM002.











Lamborghini Urus оснащен новым 4-литровым 650-сильным бензиновым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Максимальная скорость — 305 километров в час; разгон с места до 100 километров в час занимает 3,6 секунды. По данным фирмы Urus является самым быстрым внедорожником мира. Представители компании подчеркивают спортивный характер автомобиля и относят его к новому классу Super Sports Utility Vehicle (SSUV, «суперспортивный утилитарный автомобиль») — в отличие от традиционного обозначения подобного класса машин Sport Utility Vehicle (SUV, «спортивно-утилитарный автомобиль»).

«Lamborghini Urus — воплощение идеи создания самого практичного автомобиля с характером Lamborghini, SUV. Urus задает новые стандарты качества и является первым в своем роде супер-SUV (SSUV). В его дизайне, динамике, ходовых характеристиках отражены все знаковые черты суперкаров Lamborghini, которыми Urus позволяет наслаждаться каждый день и в любых условиях», — пояснил Стефано Доменикали, председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini.

Отечественные автолюбители начали проявлять интерес к кроссоверу Lamborghini Urus еще в начале 2016 года. «Клиенты борются за право обладания первым автомобилем Urus в России», — пояснил тогда в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор «Lamborghini Москва» Сергей Мордовин.

Первые клиенты получат новый Lamborghini Urus летом 2018 года. Цена автомобиля в России составит 15,2 миллиона рублей.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.

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