WMID 171348156294 - приём лимитов доверия - Прием лимитов доверия | MMGP
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WMID 171348156294 - приём лимитов доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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Старый Сегодня, 11:54
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 31.10.2011
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
WMID 171348156294 - приём лимитов доверия
WMID: 171348156294
BL:
TL:
Претензии / Отзывы / Иски:
Персональный аттестат, дата регистрации: 9 Октября 2009 года

Сумма: 100-1000 WMZ
Ставка: 0,3% в день
Срок: 14-30 дней

Гарантии: своевременный возврат и чистая кредитная история, высокий BL, регистрация более 8 лет.

Займы в debt:


Кредитный кошелек:


Связь со мной через WMID.
__________________
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misanthrope на форуме  
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