advcash электронный кошелек - Другие платежки | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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advcash электронный кошелек

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
advcash электронный кошелек
Advanced Cash новая платежная система
Официальный сайт wallet.advcash.com
Пишут что достоинств, которые имеет данная ЭПС, можно выделить такие:
анонимность;
возможность осуществления переводов внутри системы без начисления комиссии;
безопасность на высоком уровне;
простота перевода электронных денег;
вывод средств с advcash любым удобным способом;
наличие карт двух видов;
оффшорная карта;
поддержка русскоязычного интерфейса.

так пишут, хотелось бы узнать недостатки этой платежной системы....
__________________
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Последний раз редактировалось ROMANOFF81; Сегодня в 11:55.
ROMANOFF81 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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