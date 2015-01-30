advcash электронный кошелек - Другие платежки | MMGP

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advcash электронный кошелек
Advanced Cash новая платежная система
Официальный сайт wallet.advcash.com
Пишут что достоинств, которые имеет данная ЭПС, можно выделить такие:
анонимность;
возможность осуществления переводов внутри системы без начисления комиссии;
безопасность на высоком уровне;
простота перевода электронных денег;
вывод средств с advcash любым удобным способом;
наличие карт двух видов;
оффшорная карта;
поддержка русскоязычного интерфейса.
так пишут, хотелось бы узнать недостатки этой платежной системы....
Последний раз редактировалось ROMANOFF81; Сегодня в 11:55.