Riot Blockchain Inc инвестирует $10.5 млн в канадскую биржу Coinsquare - Новости криптовалют | MMGP
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Riot Blockchain Inc инвестирует $10.5 млн в канадскую биржу Coinsquare

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Riot Blockchain Inc инвестирует $10.5 млн в канадскую биржу Coinsquare

Канадская криптовалютная биржа Coinsquare сегодня сообщила о привлечении $10.5 млн инвестиций от стратегического инвестора Riot Blockchain Inc (ранее - Bioptix Inc.), который также оценил биржу в $ 110,5 млн.
«Мы очень рады нашим инвестициям в биржу Coinsquare, которые предоставят беспрецедентное развитие всего цифрового рынка в Канаде», - прокомментировал Джон О'Рурк, председатель и главный исполнительный директор Riot Blockchain Inc. «Coinsquare - это первые стратегические инвестиции нашей команды», - добавил он.
Также стоит отметить, что Coinsquare недавно сообщила о росте торговых операций более чем на 300%. Riot Blockchain Inc полагает, что Coinsquare является одной из крупнейших канадских бирж.

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Метки
биржа криптовалют, блокчейн
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