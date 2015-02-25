Керимова обвинили во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Керимова обвинили во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро

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Керимова обвинили во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро


Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.

Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. По словам Претра, целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.

Следствие по данному делу начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.

Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Суд отказался помещать Керимова в тюрьму, но назначил юридический контроль. Керимов должен заплатить залог пять миллионов евро, сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Позже известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что раньше ее связывали с сенатором романтические отношения и призвала всех своих поклонников помочь Керимову хотя бы молитвой.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/12/04/kerimov/
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