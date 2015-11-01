Дед Мороз из Великого Устюга выпустит криптовалюту «дедульки» - Новости криптовалют | MMGP

Российский Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить собственную криптовалюту «дедульки» и установить ферму для майнинга.
«Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем. Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, «дедульки». Но как бы ни развивалась электроника, я все равно больше люблю письма, написанные от руки», – сказал Дед Мороз.
Он также сообщил, что собирается отапливать свою резиденцию в Великом Устюге теплом от майнеров.
Источник:https://bits.media/news/ded-moroz-kh...lyutu-dedulki/